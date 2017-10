COSR: Promisiunile făcute sportivilor trebuie respectate

Ştire online publicată Vineri, 07 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a precizat, ieri, într-un comunicat, că nu are competența de a răspunde pentru neonorarea premiilor componenților cluburilor departamentale, apreciind totodată că promisiunile făcute sportivilor trebuie respectate. „Comitetul Olimpic și Sportiv Român reamintește opiniei publice faptul că, în 2008, după încheierea celei de a 29-a ediții a Jocurilor Olimpice care a avut loc la Beijing, rezultatele sportivilor români și ale tuturor celor implicați în obținerea performanțelor sportive au fost recompensate prompt. Atât premierile acordate de statul român prin intermediul COSR, toate dublate, cât și autoturismele promise de sponsorii COSR au ajuns în posesia beneficiarilor imediat după revenirea în țară de la Beijing. COSR nu are implicații și nu are competența de a răspunde pentru situațiile de neonorare de către cluburile departamentale a premierilor cuvenite sportivilor, antrenorilor și celorlalți specialiști din sport care au obținut rezultate de marcă la JO de la Beijing. COSR speră într-o rezolvare rapidă a situației apreciind că promisiunile făcute sportivilor trebuie respectate”, se arată în comunicatul COSR.