Cosmin Matei şi Denis Alibec au ajuns în „Turul de Elită“

Cosmin Matei și Denis Alibec au ajuns în „Turul de Elită“

oi juniori de la FC Farul, mijlocașul ofensiv Cosmin Matei și vârful de careu Denis Alibec, au acces cu echipa națională Under-17 a României la ultimul turneu de calificare pentru Campionatul European. Matei a înscris golul prin care reprezentativa tricoloră a obținut, în Germania, punctul necesar pătrunderii în „Turul de Elită“. Născut pe 30 septembrie 1991, la Târgoviște, Matei a început fotbalul la 10 ani, la FC Chindia Târgoviște 2001, cu antrenorul Haralambie Becheanu. La Farul este de doi ani și jumătate, evoluțiile de la clubul constănțean propulsându-l la Națională. De când a venit la Farul, a lucrat cu Ștefan Petcu, Mugurel Cornățeanu, Vasile Mănăilă, iar actualul său antrenor este Lucian Marinof, la Farul II. Cosmin, care joacă la lot cu numărul 15, are 15 meciuri pentru reprezentativă, primul oficial fiind cel cu Germania, în care a marcat și primul său gol. „Mă bucură foarte mult această reușită. Este un pas înainte pentru mine. Sper să-mi dea o încredere și mai mare, dar, în același timp, sunt conștient că trebuie să rămân cu picioarele pe pământ și să muncesc mult. Le mulțumesc antrenorilor mei. Sper ca, peste câțiva ani, să prind și echipa mare“, a declarat Matei, pentru „Cuget Liber“. Jucătorul preferat al lui Cosmin este Zidane și, în afară de Farul, ține cu Steaua. Șase meciuri și două goluri la Națională Spre deosebire de Matei, Alibec este constănțean, din Mangalia, unde a văzut lumina zilei pe 5 ianuarie 1991. La fotbal s-a dus de la 9 ani, la Callatis, primul său antrenor fiind Ion Căciularu. Înainte să ajungă la Farul, a fost și prin curtea Stelei, jumătate de an, la echipa a doua și la juniori. La Farul a fost pregătit de Ștefan Petcu, Marian Florea, Mugurel Cornățeanu, Vasile Mănăilă și Lucian Marinof. Actualmente se antrenează și evoluează la grupa juniorilor republicani a lui Petcu, dar a fost în cantonament și a participat și la câteva antrenamente ale Farului II. Denis a început aventura la lot încă de când era la Mangalia. Are șase meciuri (două oficiale) și două goluri la Națională. Fan Thierry Henry și Arsenal Nouarul României Under-17 îl admiră pe Thierry Henry și este fan Arsenal. „Îmi doresc să joc foarte bine în continuare și să urc cât mai repede treptele către performanță la Farul“, ne-a declarat Alibec. Turneul din Germania 1. România - Suedia 1-0: Matei nu a jucat, Alibec titular integralist 2. România - Insulele Feroe 0-0: Matei nu a jucat, Alibec titular integralist 3. România - Germania 1-1: Matei titular (gol egalizator în prelungiri), Alibec nu a jucat Clasament 1. Germania - 5 puncte (10-2 golaveraj) 2. România - 5 puncte (2-1) 3. Suedia - 4 puncte 4. Insulele Feroe - 1 punctoi juniori de la FC Farul, mijlocașul ofensiv Cosmin Matei și vârful de careu Denis Alibec, au acces cu echipa națională Under-17 a României la ultimul turneu de calificare pentru Campionatul European. Matei a înscris golul prin care reprezentativa tricoloră a obținut, în Germania, punctul necesar pătrunderii în „Turul de Elită“. Născut pe 30 septembrie 1991, la Târgoviște, Matei a început fotbalul la 10 ani, la FC Chindia Târgoviște 2001, cu antrenorul Haralambie Becheanu. La Farul este de doi ani și jumătate, evoluțiile de la clubul constănțean propulsându-l la Națională. De când a venit la Farul, a lucrat cu Ștefan Petcu, Mugurel Cornățeanu, Vasile Mănăilă, iar actualul său antrenor este Lucian Marinof, la Farul II. Cosmin, care joacă la lot cu numărul 15, are 15 meciuri pentru reprezentativă, primul oficial fiind cel cu Germania, în care a marcat și primul său gol. „Mă bucură foarte mult această reușită. Este un pas înainte pentru mine. Sper să-mi dea o încredere și mai mare, dar, în același timp, sunt conștient că trebuie să rămân cu picioarele pe pământ și să muncesc mult. Le mulțumesc antrenorilor mei. Sper ca, peste câțiva ani, să prind și echipa mare“, a declarat Matei, pentru „Cuget Liber“. Jucătorul preferat al lui Cosmin este Zidane și, în afară de Farul, ține cu Steaua. Șase meciuri și două goluri la Națională Spre deosebire de Matei, Alibec este constănțean, din Mangalia, unde a văzut lumina zilei pe 5 ianuarie 1991. La fotbal s-a dus de la 9 ani, la Callatis, primul său antrenor fiind Ion Căciularu. Înainte să ajungă la Farul, a fost și prin curtea Stelei, jumătate de an, la echipa a doua și la juniori. La Farul a fost pregătit de Ștefan Petcu, Marian Florea, Mugurel Cornățeanu, Vasile Mănăilă și Lucian Marinof. Actualmente se antrenează și evoluează la grupa juniorilor republicani a lui Petcu, dar a fost în cantonament și a participat și la câteva antrenamente ale Farului II. Denis a început aventura la lot încă de când era la Mangalia. Are șase meciuri (două oficiale) și două goluri la Națională. Fan Thierry Henry și Arsenal Nouarul României Under-17 îl admiră pe Thierry Henry și este fan Arsenal. „Îmi doresc să joc foarte bine în continuare și să urc cât mai repede treptele către performanță la Farul“, ne-a declarat Alibec. Turneul din Germania 1. România - Suedia 1-0: Matei nu a jucat, Alibec titular integralist 2. România - Insulele Feroe 0-0: Matei nu a jucat, Alibec titular integralist 3. România - Germania 1-1: Matei titular (gol egalizator în prelungiri), Alibec nu a jucat Clasament 1. Germania - 5 puncte (10-2 golaveraj) 2. România - 5 puncte (2-1) 3. Suedia - 4 puncte 4. Insulele Feroe - 1 punct