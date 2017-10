Cosmin Matei începe, în Austria, calificările pentru Europene, Fatai debutează la Mondialul din Egipt

Doi tineri fotbaliști ai Farului, mijlocașul Cosmin Matei (peste cinci zile împlinește 18 ani) și atacantul Kehinde Fatai (19 ani și șapte luni), sunt angrenați în meciuri oficiale cu echipele naționale ale României (Under-19), respective Nigeriei (Under-20). Matei participă, între 10 și 16 octombrie, în Austria, la prima fază de calificare la Campionatul European 2009/2010, a cărui fază finală se va desfășura în Franța. În grupa din Austria, alături de țara gazdă și de România, vor mai evolua Scoția și Armenia, programul trico-lorilor fiind următorul: 10 octombrie: Scoția - România (St. Veit an der Glan, ora 16); 12 octombrie: Austria - România (St. Veit an der Glan, ora 19); 15 octombrie: România - Armenia (Feldkirchen, ora 19). Din aceas-tă serie se califică primele două echipe, care participă apoi la ultima fază înaintea turneului final. Se alcă-tuiesc alte opt grupe, din care doar primele clasate acced la faza finală. Matei va pleca la lot duminică, după meciul Farului cu Săgeata Stejaru, întrucât, între 27 septembrie și 9 octombrie, Naționala are la Mogoșoaia un stagiu de pregătire înaintea meciurilor din Austria. Din pricina acestei convocări la echipa națională, Cosmin va rata două meciuri de campionat ale Farului, cu FC Botoșani (etapa a opta, în deplasare) și cu Cetate Suceava (etapa a noua, la Constanța). Fatai, arbitrat la debut de Roberto Rosetti Fatai începe astăzi Campionatul Mondial Under-20 din Egipt. Competiției i s-a dat startul ieri, dar Nigeria lui Kenny susține primul meci din grupa B astăzi, cu Venezuela, de la ora 19,45, pe stadionul de 22.000 de locuri „Al Salam” din Cairo, arenă cu gazon artificial, inaugurată în acest an. Partida este arbitrată de celebrul italian Roberto Rosetti. Celelalte două partide ale africanilor din serie sunt cu Spania (28 septembrie, ora 17, „Al Salam”) și cu Tahiti (1 octombrie, ora 19,45, Cairo, Stadionul Internațional - 74.100 de locuri). Meciurile sunt transmise de Eurosport.