Cosmin Contra, prezentat oficial la Dinamo: "E o provocare dificilă..."

Ştire online publicată Duminică, 19 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Tehnicianul Cosmin Contra a declarat, duminică, în cadrul conferinței de presă în care a fost prezentat oficial în funcția de antrenor principal al FC Dinamo, că este o provocare dificilă să preia echipa în momentul de față, dar susține că împreună cu jucătorii își poate îndeplini obiectivele, și anume calificarea în play-off și câștigarea Cupei României și a Cupei Ligii."Am venit să muncesc. Pentru mine este o provocare să vin aici, iar mie îmi plac provocările. Este într-adevăr o provocare mai dificilă, însă am încredere în mine, în staff-ul meu și în jucători, de asta am venit. Consider că Dinamo are o echipă bună care își poate îndeplini obiectivele. Sunt bucuros să fiu aici. Jucând la Dinamo și cunoscând spiritul de aici îmi este mai ușor. De asemenea, cunosc multă lume din club și mi-e ușor să lucrez aici. Sper să fiu antrenorul care o duce pe Dinamo în play-off și să câștige cele două cupe, Cupa Ligii și Cupa României. Asta îmi doresc eu în momentul de față. Obiectivul este clar, intrarea în play-off. Avem șanse matematice în acest moment. Așa că vom lua pe rând fiecare meci din cele trei, iar cel mai important este cel cu Botoșani. Sunt sigur că jucătorii vor avea o dorință mare de a face un meci bun și pentru a spăla imaginea după aceste două înfrângeri. Sunt convins că doresc să facă un meci bun și pentru nea Ando. Vreau ca mâine să fie cât mai mulți spectatori și să îi poarte pe jucători spre victorie", a afirmat el, citat de Agerpres.