Cornăţeanu „plânge“ după punctele pierdute cu Săgeata

Cornățeanu „plânge“ după punctele pierdute cu Săgeata

La finalul unui tur de campionat în care echipa a avut evoluții oscilatorii, conducătorii Callatisului Mangalia trag linie și socotesc. Antrenorul principal Mugurel Cornățeanu a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că cel mai mare regret în ceea ce privește turul îl constituie faptul că elevii săi nu au reușit să se impună, pe teren pro-priu, în fața unui alte reprezentante a județului nostru, Săgeata Năvodari. „Eu am avut obiectiv câștigarea a 10 puncte în tur, iar când am fost instalat, Callatis avea 6 puncte. Sunt nemulțumit că n-am bătut-o pe Săgeata, în condițiile în care am avut meciul în mână! Din păcate, deși conduceam cu 1-0 după prima repriză, în partea secundă, situația s-a schimbat în defavoarea noastră. Cu trei puncte, eram acum pe locul 7, cu 20 de puncte și, în plus, veneam la -1 în clasamentul adevărului. Era cu totul altceva”, a spus Cornățeanu. Partida Callatis Mangalia - Săgeata Năvodari, contând pentru etapa a XII-a a Ligii a II-a, Seria I, s-a încheiat cu scorul de 3-1 în favoarea elevilor lui Constantin Gache. Lăsând la o parte regretele pentru ceea ce nu s-a reușit în tur, trebuie gândite strategii eficiente pentru partea a doua a campionatului, în care, practic, orice este posibil. Mugurel Cornățeanu este de părere că returul va fi dificil pentru toate formațiile din serie: „Va fi cu siguranță un retur dificil pentru toată lumea. Gândiți-vă că Brăila, care se află pe locul 5, are doar șase puncte în fața noastră și -1 la adevăr”. „Este obligatoriu să avem încredere în forțele noastre, mai ales că la partidele pe care le disputăm pe teren propriu beneficiem de sprijinul minunaților noștri suporteri”, a completat tehnicianul. În clasamentul Ligii a II-a, Seria I, la finalul turului, Callatis ocupă locul 14, cu 17 puncte.