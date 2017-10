Copos susţine că a hotărât să se retragă de la Rapid, fiind dispus să cedeze clubul pentru un leu

Copos susține că a hotărât să se retragă de la Rapid, fiind dispus să cedeze clubul pentru un leu

Ştire online publicată Vineri, 23 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Omul de afaceri George Copos a anunțat pe blogul său că a hotărât să se retragă de la Rapid, fiind dispus să cedeze cota sa de 99,97 la sută din acțiunile clubului pentru un leu, în urma scandalului izbucnit în legătură cu partida FC Vaslui - Rapid.Copos mulțumește antrenorilor și jucătorilor pentru faptul că echipa se află într-unul dintre cele mai faste perioade din istoria sa și a promis că va rămâne „cu sufletul" alături de acest club: „Mulțumesc staff-ului tehnic și lui Răzvan Lucescu în special pentru modul în care au gestionat pregătirea echipei, care se află acum într-una din cele mai faste perioade ale sale. Mulțumesc echipei pentru tot, pentru victorii și pentru speranțe, pentru vise și pentru realizări. Mulțumesc suporterilor, celei mai frumoase galerii de la noi, pentru că au stat mereu alături de Rapid. Regret că nu am putut face multe pentru ei dar …….. asta a fost ! Cu toate că voi pleca, dragostea mea față de Rapid rămâne veșnic vie și voi fi mereu, cu sufletul, alături de club".Finanțatorul FC Vaslui, Adrian Porumboiu, susține că jucătorii echipei sale, Lucian Sânmărtean, Nemanja Milisavljevici și Jivko Milanov au fost sunați de președintele executiv al FC Rapid, Constantin Zotta, înaintea meciului direct, promițându-le transferuri la gruparea giuleșteană și la echipe din Rusia. Conducerea FC Vaslui a sesizat comisiile LPF și a menționat și în raportul observatorului jocului de marți seara această tentativă de corupție. Porumboiu își acuză proprii jucători de blat și solicită victoria la masa verde cu 3-0 a partidei cu Rapid, precum și retrogradarea formației giuleștene.De partea cealaltă, Constantin Zotta, care înainte de a fi instalat la Rapid a activat câteva luni în funcția de director general la FC Vaslui, a recunoscut că a trimis câteva mesaje de felicitare unor jucători ai formației moldovene după anumite meciuri, dar dezminte faptul că le-a promis transferuri la alte echipe.În urma acestui scandal, Adrian Porumboiu a anunțat că intenționează să se retragă de la FC Vaslui, afirmând că va ceda formația gratis Consiliului Local. „Mai am un pic și devin dobitoc dacă merg mai departe cu FC Vaslui. Nu numai că am gândul acesta, dar a și prins rădăcini. E o idee care va deveni realitate într-un timp relativ scurt. O să las echipa la Consiliul Local. Nu o să-i coste nimic. Dau totul gratis", a declarat Porumboiu.Formația Rapid a învins, marți seară, în deplasare, scor 3-2 (2-1), echipa FC Vaslui, în etapa a XVIII-a, prima a returului, în ultimul meci al Ligii I din 2011.