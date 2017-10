„Copiii“ din Africa ai lui Ion Marin sunt încântaţi că se antrenează cu Farul

„Copiii“ din Africa ai lui Ion Marin sunt încântați că se antrenează cu Farul

După Kenny Fatai, alți doi dintre tinerii nigerieni aduși la Farul în 2007 au împlinit 18 ani, astfel că antrenorul Ion Marin îi mai este tutore doar mijlocașului Henry Chinonso Ihelewere. Împreună cu Mugurel Cornățeanu, Ion Marin i-a descoperit pe cei patru în 2007, la un turneu în Nigeria. Pentru ca puștii să poată veni în România și să semneze contracte cu Farul, „Săpăligă” a trebuit să le devină tutore. Primul care a împlinit 18 ani, anul trecut, pe 19 februarie, a fost Kehinde Fatai. Tot în 2008, pe 12 noiembrie, a devenit major și Uchinna “Uche” Okoro, iar Mansur Abdurarazak și-a serbat majoratul chiar pe 1 ianuarie 2009. Singurul care nu a făcut încă 18 ani este Henry Chinonso Ihelewere, care va împlini această vârstă pe 8 iulie 2009. Dacă Fatai a făcut deja pasul la echipa mare a Farului, pentru care a și jucat în partide oficiale, ceilalți trei sunt, în această iarnă, la prima pregătire centralizată alături de Gerlem și Curcă. „E foarte frumos că ne putem antrena cu Farul mare. Nu e ușor, dar ne descurcăm. E o experiență plăcută. Vrem să ne pregătim bine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, „Uche”, un vârf înalt, care îi admiră, de la Farul, pe Chico și pe Fatai, iar idolul său de afară este Ribery. „Mă bucur că pot face față pregătirii. Am început antre-namentele pe un ger cumplit, dar ne-am obișnuit”, a arătat și mijlocașul stânga Mansur, care are și el doi buni prieteni la echipa mare, tot africani, Ben Teekloh și Gaston, iar Cristiano Ronaldo este jucătorul său preferat. „Ni s-a oferit o mare oportunitate și vrem să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Fiecare tânăr jucător își dorește să se pregătescă cu echipa mare. Pregătirea e dură, dar peste tot e la fel”, ne-a spus și alt mijlocaș, Henry, care se dă în vânt după jocul lui Gerlem și al lui Deco. Au progresat la limba română „E foarte bine că doi dintre cei patru, Fatai și Uche, au evoluat deja la echipele clubului nostru, iar Mansur va avea și el drept de joc din retur, căci a făcut 18 ani. Avem astfel posibilitatea să le oferim și participare competițională oficială, în prima fază la Farul II, de unde, ulterior, în funcție de evoluțiile și de randamentul lor, pot ajunge și la echipa mare. Sunt jucători cu certe calități fizice și tehnice, aflați la prima lor pregătire centralizată cu Farul. Răspund fără probleme la efort. Sperăm să fie ocoliți de accidentări, căci este foarte important ca jucătorii tineri, ca ei, să prindă această perioadă de pregătire”, ne-a spus „Săpăligă”, care a remar-cat și progresul celor patru în învățarea limbii române, clubul angajându-le meditator în acest sens. „Uche“ a dat trei goluri la Farul După ce a obținut dreptul de joc, cu trei etape înaintea încheierii turului Ligii a III-a, „Uche” a jucat și a reușit să și înscrie și un gol, la victoria cu 2-1 cu Unirea Slobozia. De asemenea, tânărul nigerian are două goluri și în campionatul juniorilor A (antrenor, Dumitru Antonescu), marcând în partida cu Gloria Buzău (6-0 pentru Farul).