Convocări de sezon! Program intens pentru stranierii de la HCDS

La rândul său, centrul Onur Ersin a fost convocat la naționala Turciei, pentru „dubla” cu Polonia, din 6 și 10 ianuarie, meciuri contând pentru Grupa a 5-a preliminară a EURO 2022.







Clubul constănţean va avea un reprezentant şi la Campionatul Mondial din Egipt. Extrema dreaptă Fabio Rocha Chiuffa face parte din lotul Braziliei, care va evolua în Grupa B, alături de Spania, Tunisia și Polonia, la competiția programată între 13 și 31 ianuarie.







Reamintim că, în aceste zile, tinerii handbalişti Daniel Vasile, Alexandru Andrei și Gabriel Ilie se află în cantonamentul naționalei de seniori a României, la București, unde selecționerul Rareș Fortuneanu conduce un stagiu de pregătire centralizat, în Sala Apollo. Tricolorii vor susține primele meciuri oficiale în luna martie, contra selecționatei Kosovo, în preliminariile EURO 2022.







Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Alexandru Dedu, a declarat, pentru Agerpres, că handbalul românesc a reuşit mereu să producă rezultate surprinzătoare şi că este încrezător în ceea ce priveşte obiectivul principal de anul viitor, calificarea echipei naţionale feminine la Jocurile Olimpice de la Tokyo.







„Suntem o ţară surprinzătoare, în general. După ce în 2005 am ieşit vicecampioni mondiali, în anul următor, în 1996, nu ne-am calificat singura dată la Europene, apoi, după ce am venit de pe un loc nouă, am luat medalie patru ani sau trei ani, la Europene. Cred că avem puterea să ne calificăm şi să ne batem cu Norvegia şi cu Muntenegru”, a declarat Dedu, în perspectiva turneului preolimpic din Muntenegru.







„În 2021, principalul obiectiv este calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, calificare care se va juca în primăvară. Acesta este principalul obiectiv, al doilea obiectiv major este ca toate competiţiile noastre să se termine cu bine pe teren şi de preferat în timp util”, a mai spus Dedu.

Trei dintre stranierii de la Handbal Club Dobrogea Sud sunt convocaţi, în această perioadă, la naţionalele ţărilor lor.Pivotul Nebojsa Simovic este inclus în lotul reprezentativei Muntenegrului, care va disputa două meciuri tari la începutul lui 2021, contra Suediei, la Podgorica, pe 6 ianuarie, respectiv Eskilstuna, pe 9 ianuarie. Învinsă de România, în octombrie, la Baia Mare, în preliminariile EURO 2022, Muntenegru îşi joacă în „dubla” cu scandinavii - liderii Grupei a 8-a - ultima şansă de a ajunge la turneul final.Ceilalţi handbalişti ai HCDS au intrat în vacanță încă dinainte de Crăciun şi vor reveni la antrenamente pe 11 ianuarie 2021, data la care este programată reunirea lotului, la Sala Sporturilor din Constanța.XXX