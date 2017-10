Contra Bacăului, Farul a avut „dinţi“

Contra Bacăului, Farul a avut „dinți“

Marius Șumudică a explicat victoria Farului din meciul cu FCM Bacău prin aceea că, față de alte jocuri, „marinarii” au fost mai agresivi, mai determinați, mai responsabili și mai concentrați în fața porții. „Am avut dinți, ca niște «rechini» adevărați. Pentru prima dată, sunt mulțumit și de joc, nu numai de rezultat. Bacăul nu ne-a pus nicio problemă, scorul putea fi și mai mare. Față de alte meciuri, astăzi (n.n. - ieri) ne-a intrat cam tot. Este meritul întregii echipe. Au tratat cum trebuie fiecare minge și au respectat sarcinile de joc, făcându-și meciul ușor”, a spus Șumudică. „Am pierdut fără drept de apel, am fost întrecuți la toate capitolele, am fost umiliți. Am avut însă și aproape jumătate din titulari indisponibili, iar cei care au jucat au fost depășiți de miza partidei. Apoi, Farul are cel mai bun lot din serie, nici nu se compară cu al nostru”, a declarat și antrenorul lui FCM Bacău, Gheorghe Poenaru, care, pentru binele echipei, ia în calcul și varianta demisiei.