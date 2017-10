Constructorul-Cleopatra se retrage din Divizia Naţională de rugby

Constructorul-Cleopatra se retrage din Divizia Națională de rugby

Criza economică nu a ocolit nici sportul constănțean. După ce a analizat cu atenție resursele financiare, conducerea Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia a decis să retragă din Divizia Națională echipa de seniori. „Am anunțat atât Direcția de Sport a Județului, cât și Federația Română de Rugby că, din pricina crizei economice, nu mai putem continua activitatea cu echipa de seniori, Constructorul-Cleopatra, nu mai avem banii necesari și, drept urmare, nu ne vom mai înscrie în campionatul 2010 / 2011. Am purtat discuții cu cei din conducerea cluburilor Callatis Mangalia sau CS Năvodari, pentru a le ceda lor locul, dar nimeni nu a fost interesat. Cred că motivul pentru care nu vor în prima ligă este același - lipsa banilor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. În următoarea perioadă, cel puțin până la trecerea crizei, clubul din Mamaia se va axa numai pe competițiile de copii și juniori, unde obiectivele sunt îndrăznețe. „Am stabilit, împreună cu staff-ul tehnic, să ne axăm pe activitățile de copii și juniori, unde vrem și putem să facem performanță. În Divizia Națională de juniori sub 19 ani, tragem la titlu. După disputarea meciurilor din tur, suntem în grafic, iar cele mai importante jocuri ale returului le vom disputa pe teren propriu. La finele sezonului regulat, nu putem rata clasarea pe unul din primele patru locuri, mergem în play-off și ne batem pentru medaliile de aur. De asemenea, vom finanța echipele de copii și de juniori U16 și U17”, a spus Chirondojan. Președintele Cleopatrei a precizat că, fie și în actualul context, cheltuielile clubului vor fi semnificative. „Anul trecut, din fonduri proprii, s-au cheltuit peste trei miliarde de lei vechi. Nu am pus la socoteală cazarea, masa sau autocarul. Acum, am restrâns cheltuielile, dar vom asigura tot necesarul echipelor pe care le păstrăm. Efortul financiar rămâne semnificativ, pentru că deplasările, pregătirea echipei, întreținerea bazei sportive - una de nivel european, cu nocturnă, sală de forță, patru vestiare, sală de protocol, dușuri, apă caldă etc. - necesită mulți bani”, a explicat Vasile Chirondojan.