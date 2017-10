Divizia Națională de rugby, ediția 2008 / 2009

Constructorul-Cleopatra, prima echipă înscrisă în campionat

Echipa Constructorul-Cleopatra a dominat autoritar Divizia A la rugby, încheind stagiunea cu o singură înfrângere din 16 partide. În aceste zile, formația constănțeană se pregătește pentru eșalonul de elită, fiind prima înscrisă pentru sezonul 2008 / 2009 al Diviziei Naționale. „În mod evident, obiectivul în acest an va fi menținerea în prima divizie. Poate mai târziu să avem și alte ambiții. Acum însă, este important să reușim să ne acomodăm cu Divizia Națională”, a declarat antrenorul principal Cristian Brănescu. În privința lotului pe care îl va avea la dispoziție, tehnicianul spune că așteaptă finalizarea negocierilor cu jucătorii. „Suntem în discuții cu 7-8 rugbiști și sper ca, săptămâna viitoare, să rezolvăm aceste transferuri. Sunt jucători cu experiență, care au evoluat în prima divizie. Nici la capitolul plecări nu este totul foarte clar. Sunt câțiva juniori care vor merge, cel mai probabil, la RCJ Farul, dar nu s-a definitivat nimic. Săptămâna viitoare, va avea loc reunirea echipei și sper ca, la acea oră, lucrurile să fie lămurite”, a explicat Brănescu. Team-ul din Mamaia nu se consideră, cel puțin în acest prim an de DN, un rival al Farului. „Nu se pune problema de rivalitate între noi, mai ales că, la momentul actual, Farul are în mod cert un lot mai valoros. Noi nu suntem încă la nivelul lor, dar ne dorim să ajungem acolo”, apreciază antrenorul. „În primul eșalon, sunt cinci-șase echipe la un nivel bun, însă cu celelalte formații cred că ne vom putea bate de la egal la egal. Probabil că, după turul de campionat, vom vedea exact unde suntem”, a adăugat Brănescu. Conform site-ului rugby.ro, conducerea clubului constănțean intenționează să trimită echipa în cantonament, locația și perioada nefiind încă stabilite. Etapa inaugurală a DN 2008 / 2009 este programată pe 20 septembrie.