Constructorul-Cleopatra, prea firavă pentru a ţine piept Stelei

Constructorul-Cleopatra, prea firavă pentru a ține piept Stelei

Pentru al doilea an con-secutiv, echipa Constructorul-Cleopatra este eliminată din Cupa României la rugby de Steaua, de fiecare dată bucureștenii impunându-se într-o manieră categorică. Acum, a fost 52-6 (17-3) pentru vicecampioana României, punctele constănțenilor fiind reușite de Maftei, care a transformat două lovituri de penalitate. Antrenorii Cristian Brănescu și Marian Nache au folosit următorul XV de start: Munteanu, Pâslaru, Drăgănel, Croitoru, Moraru, Ababei, C. Anca, Gîrbu, Irimia, Maftei, Grigore, P. Rotaru, Savin, Bratu, Cătănoiu. După pauză, au mai intrat în teren Ferțu, Cojocaru, Anton, Strat și Roman. „Am făcut un joc slab, nu am arătat ca o echipă adevărată. Relațiile dintre compartimente încă nu s-au legat, iar pregătirea de vară n-a ieșit în evidență. Sigur, nu ne așteptam să batem Steaua, mai ales că nu ne interesează Cupa, dar vroiam ca echipa să se lupte mai mult, să aibă altă atitudine. A fost un test pe care unii jucă-tori nu l-au trecut și este posibil să renunțăm la serviciile lor. Sperăm să transferăm câțiva rugbiști de la RCJ Farul, să întărim lotul. Decât să facem figurație, mai bine ne retragem din Divizia Națională”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Cinci partide în turneul din Scoția Rugbiștii de la Constructorul-Cleopatra vor susține, în perioada 5-20 februarie 2009, un turneu de pregătire în Scoția, stagiu în cadrul căruia vor disputa cinci meciuri amicale. Adversare vor fi patru formații de „cimpoieri”, jucători cu vârste între 19 și 21 de ani, dar și reprezentativa de tineret U21 a țării gazdă. Constănțenii își vor instala cartierul general în zona Edinburgh.