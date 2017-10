Rugby-ul constănțean riscă să piardă o generație de tineri campioni mondiali și europeni

Constructorul-Cleopatra lansează semnalul S.O.S.

Deși a mai rămas doar o săptămână până la reunirea lotului, viitorul echipei de rugby Constructorul-Cleopatra este incert. Fără sprijinul administrației locale, gruparea care a dat cei mai mulți campioni mondiali și europeni de juniori riscă să devină o simplă amintire. După ce a furnizat echipelor naționale de juniori ale României sportivi pe bandă rulantă, după ce a cedat necondiționat echipei fanion a Constanței, RCJ Farul, cei mai buni jucători, prim-divi-zionara Constructorul-Cleopatra se află la un pas de desființare. „De unul singur, îmi este imposibil să mai susțin echipa. Criza economică a afectat nu doar afacerile, ci și sportul. Singura soluție pe care o întrevăd la ora actuală ar fi implicarea autorităților locale. Încă din 26 februarie 2009, am depus un dosar la primă- rie, prin care solicitam sprijin financiar, echipa urmând a se numi Municipal Cleopatra. De atunci, au fost o serie de discuții cu primarul, viceprimarul, dar și președintele Consiliului Județean, rămase, însă, fără nicio finalizare. Conform proiectului nostru, cheltuielile de cazare, masă, supraalimentație de efort, medicația, bază materială, echipament și transport vor fi suportate de club și sponsorul Mamaia 2000, în sarcina primăriei intrând doar contractele jucătorilor. Raportul ar fi 50 la sută - 50 la sută, contribuția autorităților fiind de aproximativ 500.000 de lei / sezon”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Cert este că, la ora actuală, echipa nu știe dacă va încheia actuala stagiune, înscrierea pentru anul competițional 2009 / 2010 nefiind efectuată. „Dacă vom primi ajutor, mergem înainte în Divizia Națională, de unde să vrem și nu putem retrograda. Obiectivul va fi promovarea de jucători pentru loturile de juniori și tineret ale României, dintre care cei mai buni vor trece la RCJ Farul. Dacă răspunsul va fi negativ, echipa se va desființa, iar fiecare jucător va pleca unde dorește, noi urmând a mai activa doar la nivelul juniori U16, U17 și U18. Personal, consider că ar fi o pierdere mare pentru sportul constănțean ca acești copii să renunțe la activitatea competițională, având în vedere că mulți dintre ei sunt campioni mondiali și europeni. Mingea este în terenul administrației locale. Știu că este foarte greu, dar trebuie să facem ceva pentru valorile sportului constănțean. Am muncit zece ani pentru a ajunge la acest nivel, s-au obținut rezultate și riscăm să le dăm cu piciorul. Visul meu este să facem o echipă trăsnet la Farul, bazată doar pe rugbiști constănțeni, Cleopatra și LPS jucând rolul pepinierei”, a mai spus Chirondojan.