Constructorul-Cleopatra, în vacanţă până pe 12 ianuarie

Constructorul-Cleopatra, în vacanță până pe 12 ianuarie

La prima apariție în Divizia Națională de rugby, Constructorul-Cleopatra s-a descurcat destul de bine. Echipa iernează pe locul patru, iar în primăvară, va evolua, cel mai probabil, în turneul play-out, în care miza este menținerea în eșalonul de elită. Trei victorii și cinci înfrângeri, acesta este bilanțul pe 2008 al Constructorului-Cleopatra, tânăra echipă constănțeană de rugby repartizată în Seria a II-a a Diviziei Naționale. „La începutul campionatului, ne-am propus să ne menținem pe prima scenă a rugby-ului românesc, însă, prin conjunctură, am fi putut accede în turneul play-off. Din păcate, la meciurile decisive, am avut mari probleme de lot, o serie de jucători importanți, precum Gîrbu, Croitoru, Bucevschi sau Damian, fiind indisponibili. În plus, pentru tinerii noștri jucători, impactul cu Divizia Națională a fost foarte dur. Băieții au doar 19-20 de ani, acumulează abia acum experiență. Chiar și așa, nu se pune problema retrogradării. Am acumulat 13 puncte, vom câștiga și altele, sunt convins. Pentru la anul, cerințele vor fi altele. Ca fost jucător și arbitru internațional, e firesc să fiu exigent, mai ales că am solicitat federației să ne acorde licențele de profesioniști”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Echipa intră în vacanță cu toate drepturile financiare achitate la zi, nefiind restanțe nici la jucători, nici la antrenori, indiferent de nivelul la care activează, seniori sau juniori. Reunirea echipei mari va avea loc în data de 12 ianuarie 2009. Până atunci, rugbiștii se mai pot pregăti individual, la stadion și în sala de forță. Altfel, în această perioadă, 14 jucători ai clubului din Mamaia susțin probele fizice la loturile naționale de juniori, fiind în atenția selecționerilor pentru Campionatele Mondiale și Europene de anul viitor. Gabriel Bucevschi, în fruntea topului Conducerea clubului constănțean a alcătuit și topul celor mai buni jucători pe anul 2008. Lider este Gabriel Bucevschi, urmat de Ionel Badiu, Cătălin Graur, Petrică Ababei, Ionuț Bușcă, Mihai Cojocaru, Mihai Moraru, Ionel Munteanu, Ionuț Bratu și Liviu Ferțu. S-au mai remarcat Marian Pîrvu, Florin Enache, Ștefan Damian, Adrian Maftei și Cătălin Pastramă.