În ediția 2008 / 2009 a Diviziei Naționale de rugby

Constructorul-Cleopatra, în serie cu Steaua

Echipa Constructorul-Cleopatra a fost repartizată în Seria a II-a a Diviziei Naționale de rugby, având, în prima fază a campionatului, adversari de calibru. Cel mai galonat - Steaua București. Nou promovată pe prima scenă a rugby-ului românesc, Construc-torul-Cleopatra are de înfruntat, în stagiunea viitoare, nume grele, cu vechi ștate în divizia de elită. În Seria a II-a, formația de pe litoral, antrenată de Cristian Brănescu și Marian Nache, va evolua în compania Stelei, Universității Baia Mare, Politehnicii Iași, RCM Timișoara și RC Bârlad. Conform regulamentului, în sezonul regulat, echipele vor juca în sistem fiecare cu fiecare, tur-retur, iar la final, ocupantele primelor trei poziții se vor califica în play-off și vor lupta pentru titlu, iar cele de pe ultimele trei poziții vor merge în play-out, unde miza este evitarea retrogradării. Seria a II-a are două favorite certe: vicecampioana Steaua și Baia Mare, semifinalistă în sezonul precedent. Pentru cel de-al treilea loc, se vor bate, cu șanse egale, toate celelalte patru echipe, accesul în play-off fiind vizat și de trupa din Mamaia, deși aceasta a pierdut cinci jucători de bază, ajunși în curtea Farului. Constructorul-Cleopatra are în palmares victorii asupra Politehnicii Iași (în Cupa României) și a Bârladului (în amicale), dar și un eșec sever în fața Stelei, tot în Cupa României, în timp ce duelurile cu Baia Mare și Timișoara vor fi în premieră. Cealaltă echipă constănțeană participantă în competiție, RCJ Farul, este plasată în prima serie, alături de campioana Dinamo București, Universitatea Cluj, Olimpia București, Bucovina Suceava și CFR Brașov (echipă retrogradată, dar care a rămas în DN după ce Metrorex, deși promovase, a anunțat că se va înscrie tot în liga a doua). Campionatul va debuta în data de 20 septembrie. Cele două serii au fost alcătuite în urma clasamentului ediției anterioare, formațiile clasate pe locuri impare fiind grupate într-o serie, iar cele de pe locuri pare în cealaltă serie.