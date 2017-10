Constantina Diţă Tomescu e noua campioană la maraton!

Constantina Diță Tomescu e noua campioană la maraton!

Atleta Constantina Diță Tomescu a cucerit, ieri, prima medalie olimpică de aur din istoria României în proba de maraton, după ce a terminat cursa de la Beijing cu timpul de două ore, 26 secunde, 44 sutimi. „Nu am avut o tactică anume. După 20 de kilometri, am zis că e prea încet și am plecat din pluton. Celelalte nu au venit după mine, poate nu au crezut că rezist, dar iată că Dumnezeu m-a ținut tare și a ieșit bine. Îmi doresc să fiu sănătoasă și, după ce îmi voi reveni din efortul făcut în cursa de astăzi, mă voi gândi dacă voi participa și la JO de la Londra 2012", a spus campioana în vârstă de 38 de ani, cea mai vârstnică sportivă care a câștigat proba de maraton de la introducerea acesteia în cadrul programului JO, în 1984. Pe locul doi, s-a clasat Catherine Ndereba (Kenya; 2:27:06), în timp ce medalia de bronz i-a revenit lui Zhou Chunxiu (China; 2:27:07). Româncele Lidia Șimon și Luminița Talpoș au terminat pe pozițiile a opta (2:27:51), respectiv a 18-a (2:31:41).