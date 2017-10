Constantin Ştefan încă mai crede în calificarea HCM-ului

Liga Campionilor la handbal masculin

Constantin Ștefan încă mai crede în calificarea HCM-ului

Antrenorul principal al echipei HCM Constanța, Constantin Ștefan, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că este sigur de faptul că handbaliștii de pe litoral vor avea o altă atitudine în partida pe care o vor disputa, deseară, la Buzău, în Liga Campionilor, în compania macedonenilor de la Metalurg Skopje. „Suntem hotărâți să ne luăm revanșa în fața celor de la Metalurg și să obținem primele puncte în Liga Campionilor. Veți vedea un HCM cu o altă atitudine”, a precizat Constantin Ștefan. Tehnicianul campioanei României a mai spus că, în ciuda celor cinci înfrângeri consecutive din grupă, nuși-a pierdut speranța pentru calificarea în optimi: „Partidele pe care le-am disputat până acum sunt deja istorie. Trebuie să privim înainte, să fim optimiști. Am încredere în jucători, iar ei, la rândul lor, au încredere în forțele proprii. Sunt convins că echipa asta poate mai mult. Eu nu mi-am pierdut speranța. Dacă vom câștiga meciurile următoare, putem obține calificarea în optimi”. Partida HCM Constanța - Metalurg Skopje, contând pentru Grupa C a Ligii Campionilor, se desfășoară astăzi, de la ora 20.00, la Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” din Buzău. Iată care este, în continuare, programul HCM-ului în Grupa C: cu HSV Hamburg (în deplasare, 1 decembrie), cu Orlen Wisla Plock (acasă, 9 februarie), cu HC St. Petersburg (acasă, 16 februarie) și cu RK Cimos Koper (în deplasare, 25 februarie).