Constantin Gache vrea o victorie şi cu CF Brăila: "Câştigăm fără probleme"

Constantin Gache vrea o victorie și cu CF Brăila: "Câștigăm fără probleme"

Duminică, de la ora 11.00, pe Stadionul „Flacăra” din Năvodari, se va juca partida dintre două formații care își doresc promovarea în primul eșalon, Săgeata și CF Brăila, întâlnire contând pentru etapa a XX-a a Liga a II-a.Antrenorul gazdelor, Constantin Gache spune că nu-și face probleme în ceea ce privește deznodământul partidei, afirmând că va fi o victorie sigură pentru echipa sa, care a învins-o pe Brăila în tur cu 3-2.„Va fi un meci de șase puncte dar nu decisiv pentru că vor mai urma destule partide, însă i-am ține pe brăileni sub noi în clasament. Putem să câștigăm această partidă fără probleme dacă vom juca la adevărata noastră valoare iar la meciurile astea tari, jucătorii se motivează singuri, pentru că fiecare vrea să arate ce poate. O victorie ne-ar ține sus și în următoarele două etape, când nu jucăm. Așteptăm suporterii la stadion pentru ca nu îi vom dezamăgi”, a declarat Constantin Gache.La rândul său, atacantul Săgeții, Marius Tigoianu spune că va face tot posibilul pentru a nu-i lăsa pe cei de la Brăila să urce în clasament și că adevăratele lupte pentru promovare se vor da cu Botoșaniul și Delta.„Va fi un meci greu dar trebuie să continuăm pe aceeași linie ascendentă din retur, când am reușit patru victorii. Vom face totul să ținem CF Brăila sub noi, să le tăiem din aripi. Lupta pentru promovare rămâne deschisă, contracandidatele principale fiind FC Botoșani și Delta Tulcea”, a precizat Tigoianu.Intrarea spectatorilor la meciul Săgeata Năvodari - CF Brăila va fi gratuită.Iată și programul celorlalte meciuri din etapa a XX-a: sâmbătă (ora 11.00): Sportul Studențesc - CSM Unirea Slobozia, Delta Tulcea - ACS Buftea, FC Botoșani - Dinamo II, Rapid CFR Suceava - Dunărea Galați. Vineri, CS Otopeni a învins pe Chindia, scor 3-1. FC Farul va sta în această rundă datorită numărului impar de echipe din campionat.Clasamentul Seriei I: 1. FC Botoșani 31 p, 2. Săgeata Năvodari 31 p, 3. CS Otopeni 29 p, 4. Delta Tulcea 28 p, 5. CF Brăila 26 p, 6. Sportul Studențesc 25 p, 7. CSM Unirea Slobozia 21 p, 8. ACS Buftea 17 p, 9. Chindia Târgoviște 16 p, 10. Dinamo II 15 p, 11. Dunărea Galați 15 p, 12. Rapid CFR 13 p, 13. FC Farul 10 p.