Constantin Gache:„Dacă asta ar fi o soluţie, eu aş fi primul care ar pleca“

Constantin Gache:„Dacă asta ar fi o soluție, eu aș fi primul care ar pleca“

Constantin Gache a declarat că își asumă responsabilitatea tot timpul pentru ceea ce face și ar fi primul care ar pleca, dacă asta ar fi o soluție pentru binele echipei. „Antrenorul e cu valiza la ușă tot timpul. Când ne-am apucat de meseria asta știam că așa se întâmplă. Rezultatele hotărăsc. Dar problema este să gândim și cu cine ai rezultate, ce fel de rezultate, cu ce obiectiv ai plecat la drum… Sunt multe de pus în balanță", a arătat Gache. Tehnicianul a spus că înfrângerile îl afectează foarte mult, așa cum se întâmpla și când era jucător. „Tu nu poți să ieși din casă de rușine, și alții... Nu știu, și eu am fost jucător, dar nu cred că am râs după o înfrângere și nu mi-a trecut așa ușor cum le trece jucătorilor de acum, și nu mă refer numai la Farul", a mai spus Gache.