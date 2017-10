Constănţenii vor să dea lovitura la Predeal

Constănțenii vor să dea lovitura la Predeal

În perioada 10 - 18 august, la Predeal, se desfășoară mai multe competiții importante de șah, la care participă și o delegație constănțeană condusă de profesorul Claudiu Iordache, președintele asociației județene de specialitate. Astfel, Florentin Nanu, de la Palatul Copiilor / CS Cleopatra, va evolua la Campionatul Mondial pentru amatori (jucători cu Elo sub 2000), Anca Manea și Daniel Panainte, cu aceeași dublă legiti-mare, la Open România, iar George Mălureanu (Palatul Copiilor / Cleopatra), Adrian Radu, Arzu Salim și Riza Salim (Palatul Copiilor / Congaz), la Openul Copiilor (jucători cu vârste sub 12 ani). Cel mai important turneu al reuniunii de la Predeal este Campionatul European feminin de șah rapid și blitz, unde Constanța nu are niciun reprezentant.