Constănţenii se apropie de finale

Campionatele Naționale de tenis de câmp U12

Constănțenii se apropie de finale

În aceste zile, la Centrul Național de Tenis din București, se des-fășoară Campionatele Naționale de Vară U12.Ieri, s-au jucat meciurile pentru accederea în semifinale, iar trei constănțeni au acces în această fază: Ștefan Paloși, care l-a învins în sferturi pe Mihai Taroiu, scor 6-2, 6-0, Sabina Dadaciu, care s-a impus în fața Robertei Kiraly, scor 0-6, 6-2, 6-3 și Ramona Chivu, care a câștigat meciul cu Oana Corneanu, scor 6-3, 6-2.Iată programul de astăzi al constănțenilor: Ștefan Paloși - Rareș Mandu; Vanessa Rauță - Sabina Dadaciu; Andra Babata - Ramona Chivu.În proba de dublu, echipele constănțene au făcut, de ase-menea, o figură bună. Iată re-zultatele din sferturi: dublu mas-culin: Alexander Gima / Ștefan Paloși (LPS CSS Constanța) - Raul Ciupe / Călin Simu (CSM Zalău / CS TC Pamira Sibiu) 6-1, 6-1; Cezar Crețu / Sebastian Gima (TC Micul As Iași / LPS CSS Constanța) - Mihai Bârlan / Vlad Nicolae (Dinamo București / CST Galaxy Best București) 7-6 (1), 6-1: dublu feminin: Sabina Dadaciu / Maria Gândac (LPS-CSS Constanța / CSS Slobozia, nr. 8) - Valeria Iosifescu / Alexandra Vieru (TC As Pitești / SC Vero Pitești) 6-4, 2-6, 10-2; Selma-Ștefania Cadâr / Roberta Kiraly (LPS CSS Constanța / CSM Zalău, nr. 3) - Alessia Ciucă / Bianca Șelea (CS Gala Deva / CSS Mircea Eliade București) 6-1, 6-1.