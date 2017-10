Constănţenii s-au calificat în Final Four

Metallurg Jlobin - CVM Tomis 1-3, în Challenge Cup la volei masculin

Constănțenii s-au calificat în Final Four

După cinci ani, voleiul masculin românesc are din nou o echipă calificată în Final Four al unei competiții continentale. CVM Tomis Constanța a spulberat pe Metallurg Jlobin și a intrat în „careul de ași” al Challenge Cup. Echipa de volei masculin CVM Tomis a reușit o calificare senzațională în Final Four al Challenge Cup, aceasta fiind cea mai bună performanță din istoria clubului de pe litoral. Adversara din sferturi s-a numit Metallurg Jlobin (Belarus), iar constănțenii s-au impus în ambele manșe. După acel 3-1 din tur, de la Sala Sporturilor, aseară, la Palatul Sporturilor din Gomel, s-a jucat returul. Tomisul a fost întâmpinată cu o atmosferă ostilă, creată de suporterii gazdelor, dar aceștia s-au liniștit destul de repede, pentru că băieții lui Stelio De Rocco au câștigat primul set, 25-21. „Rușii cei albi” au prins curaj în parțialul secund, când, pe fondul greșelilor constănțenilor (atacuri nepregătite, preluări defectuoase, blocaje ineficiente), s-au desprins la 10-4 și și-au conservat avantajul până la final, 25-22. 1-1 la general, dar Tomisul a simțit că este momentul să calce accelerația. Metallurg a condus la primul time-out tehnic al setului trei, 8-6, însă nu s-a putut opune tăvălugului român. De la 11-11, constănțenii au preluat inițiativa, 16-12, 20-15 și 25-18, ultima minge, pusă în teren de Steve Brinkman, consfințind calificarea echipei de pe litoral în Final Four. Setul patru avea să fie și ultimul. Firesc, gazdele erau descumpănite, iar oaspeții - pe val. Cu fruntea descrețită și obiectivul îndeplinit, tehnicianul Tomisului a decis să-și menajeze titularii, chemându-i pe bancă pe Ashlei Nemer, „Dede” Daivison, Laurențiu Lică sau Radu Began, în locul lor fiind trimiși Arvydas Miseikis, Florin Voinea, Miklos Toronyai, Petrișor Macovei și Valentin Pereu. Constănțenii au zburdat, și-au adjudecat parțialul lejer, 25-15, și au terminat învingători, 3-1, declanșând hora bucuriei. Campioană a României, CVM Tomis egalează, astfel, performanța unei alte formații dobrogene, Deltacons Tulcea, care, în 2004, a acces în Final Four al Top Teams Cup.