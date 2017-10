Constănţenii, protagoniştii Memorialului "Ioan Dima" la lupte pe plajă

Turneu internațional, la Perla Venusului

Constănțenii, protagoniștii Memorialului "Ioan Dima" la lupte pe plajă

Sâmbătă, pe plaja Perla Venusului din stațiunea Venus, a avut loc a V-a ediție a Turneului Internațional „Ioan Dima“ la lupte pe plajă, competiție organizată de Clubul Sportiv Mangalia, în colaborare cu Asociația Județeană de Lupte Constanța și Primăria Municipiului Mangalia.Au fost înscriși peste 150 de luptători legitimați la cluburile CS Mangalia (antrenori Marian Oancea și Cornel Trucmel), CS Farul (antrenor Grigore Gheorghe), Aurora 23 August (antrenor Gigi Ciupercă), dar și la cluburi din țară și de peste hotare.Premiile au constat în diplome și medalii, iar cei care s-au clasat pe prima poziție au primit din partea organizatorilor și trofee.Iată cele mai importante rezultate obținute de sportivii constănțeni: cadeți, Ana Andreea - locul 1 (50 kg, CS Mangalia), Andrei Balaban - locul 3 (85+, CS Mangalia); copii 1, Ana-Maria Predică - locul 1 (60 kg, CS Mangalia), Răzvan Ioniță - locul 1 (60 kg, CS Mangalia), Ana Maria Pârvu - locul 1 (45 kg, CS Mangalia), George Pârvu - locul 2 (50 kg, CS Mangalia); copii 2, Ionuț Crăciun - locul 1 (47 kg, CS Farul), Onur Pârvu - locul 2 (25 kg, CS Farul), Ana Maria Ciolan - locul 1 (50 kg, CS Mangalia), Cosmin Nuică - locul 1 (38 kg, CS Mangalia), Raul Chiriac - locul 2 (47 kg, CS Mangalia), Melisa Grandpierre - locul 2 (34 kg, CS Mangalia), Loredana Predică - locul 2 (40 kg, CS Mangalia), Ștefan Cucoran - locul 2 (38 kg, CS Mangalia), Cosmin Buiciuc - locul 3 (47 kg, CS Mangalia), Ionuț Surdu - locul 3 (47 kg, CS Mangalia); copii 3, Daniel Sandu - locul 1 (32 kg, CS Mangalia), Alfonso Roșca - locul 1 (60 kg, CS Farul), Constantin Marin - locul 2 (45 kg, CS Farul), Andrei Ioniță - locul 2 (29 kg, CS Mangalia), Alexandra Voiculescu - locul 2 (24 kg, CS Mangalia), Cătălina Goja - locul 3 (27 kg, CS Mangalia).„Sunt foarte mulțumit de cum s-a desfășurat concursul. Am beneficiat de un număr foarte mare de sportivi și lucrul acesta a dezvoltat o concurență acerbă. Eu personal mi-aș fi dorit să fim și mai mulți, dar timpul nu ne-a permis să realizăm chiar tot ce ne-am propus. Au fost prezenți în număr semnificativ sportivi din Bulgaria și Moldova, cei din Grecia, Ucraina și Turcia au fost invitați, dar, din probleme diverse, nu au reușit să ajungă. Vom face tot posibilul ca la anul să aducem cât mai mulți sportivi la această întrecere internațională. Partidele au fost transmise în direct, pe internet, am organizat la final și o masă festivă, am încercat să asigurăm toate condițiile oaspeților noștri și se pare că ne-am descurcat foarte bine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Mangalia, Dragoș Dima.