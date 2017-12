Constănţenii, pe podiumurile competiţiilor naţionale de lupte

Constănțenii, pe podiumurile competițiilor naționale de lupte

La sfârșitul săptămânii trecute, Sala Sporturilor din Putna a găzduit întrecerile Cupei României pentru juniori la lupte greco-romane, feminine și libere.Sportivii din județul Constanța au reușit un parcurs foarte bun, încununat de câștigarea a șapte medalii. La greco-romane, în clasamentul pe cluburi după numărul de medalii, CS Farul (antrenor Grigore Gheorghe) a terminat pe locul trei, grație evoluțiilor foarte bune avute de Florin Tița (55 kg) - aur, Răzvan Arnăut (60 kg) și Nicolae Boantă (74 kg) - argint.„Din păcate, Răzvan Arnăut a pierdut medalia de aur cu trei secunde înaintea fluierului final. O neatenție și am pierdut primul loc în clasamentul pe cluburi. Am fi trebuit să avem patru sportivi, însă Minur Pîrvu nu s-a prezentat. Am plecat fără el, nu știm de unde să îl luăm sau ce s-a întâmplat cu el. Era un sportiv care ar mai fi putut aduce o medalie pentru CS Farul”, a declarat Grigore Gheorghe, antrenorul secției de lupte a CS Farul.Alte două distincții au ajuns la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” (antrenori Ioan Giuglea, Valentin Dobrin, Valentin Ștefan), fiind câștigate de Florin Ghiorghe (74 kg) - argint și Ștefan Popa (50 kg) - bronz.Luptătorul pregătit la Aurora 23 August (antrenor Aurelian Marin), Marius Marin (96 kg), a câștigat trofeul fără foarte mari probleme, iar dubla vicecampioană mondială, Andreea Ana (52 kg, antrenor Marian Oancea), a defilat în cadrul categoriei sale, reprezentând clubul Rapid București.