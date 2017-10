Constănţenii, iuţi de picior la Semimaratonul Bucureşti

Atleții de la AS SanaSport se remarcă din nou

Constănțenii, iuți de picior la Semimaratonul București

Este luna mai și suntem în plin sezon de atletism. În această perioadă, sunt organizate importante competiții naționaleși internaționale, de la startul cărora nu lipsesc nici sportivii constănțeni.Peste 10.000 de iubitori ai alergărilor de anduranță au participat la întrecerile Semimaratonului București, reuniune atletică internațională, în care organizatorii au inclus cinci secțiuni: semimaraton (21 km), cursa de 10 km, ștafetă 4X5,5 km, cursa populară de 3,7 km și cursa pentru copii.Alături de sportivi veniți din toate colțurile lumii s-au aflat și aproximativ 30 dintre componenții AS SanaSport Constanța, cei mai mulți dintre ei corectându-și cu această ocazie recordurile personale. Cel mai bun timp l-a înregistrat Daniel Antonaru, care a terminat semimaratonul într-o oră, 24 de minute și 7 secunde, dar nici colegii săi nu s-au lăsat mai prejos: Alexandru Pop - 1:29.10, Marian Pi-ron - 1:30.08, Cristian Tudor - 1:32.01.De remarcat și evoluția lui Vasile Apetroaie, de la CS Eforie, cronome-trat într-o oră, 26 de minute și 16 se-cunde.„După ce am alergat la două maratoane, ne-am făcut o nouă evaluare, de data aceasta la semimaraton. Toți colegii mei au înregistrat timpi foarte buni, promovând cu brio acest test premergător unui vârf de sezon plin de evenimente. Ne mândrim și cu rezultatul din proba de ștafetă, unde am bifat un loc 8", a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele AS SanaSport, Daniel Antonaru.Semimaratonul București a fost dominat, la masculin de reprezentanții Africii. Primele două locuri au fost ocupate de kenieni, iar poziția a treia, de un etiopian. La feminin, campioană a devenit o atletă din Finlanda.Un sezon estival plin de evenimenteCalendarul competițional estival este unul mai mult decât atractiv pentru atleți. Astfel, pe 14 iunie, va avea loc ediția inaugurală a Maratonului Internațional Brașov, iar o săptămână mai târziu, tot sub Tâmpa, este programat Maratonul DHL, ediția a 10-a, unde AS SanaSport se va înscrie în proba de ștafetă.„În vederea participării la aceste două curse de maraton, dar și la Crosul Ziua Olimpică, din 7 iunie, ne continuăm antrenamentele, în fiecare duminică, în stațiunea Mamaia sau în parcul Tăbăcărie. De asemenea, în data de 30 mai, în parcarea com-plexului Decathlon, vom organiza evenimentul Family Run, alături de un concurs de role, trotinete și tir cu arcul. De asemenea, vor avea loc și demonstrații de aikido”, a mai spus Daniel Antonaru.Nu în ultimul rând, atleții de la SanaSport vor fi prezenți și la duathlon-ul (alergare - cursă biciclete - alergare) organizat, pe 31 mai, în Piața Ovidiu, de Direcția Județeană de Sport și Tineret Constanța.