Constănţenii îşi fac speranţe

Diseară, în Sala Sporturilor, HCM - THW Kiel, în Liga Campionilor

Constănțenii își fac speranțe

HCM Constanța susține, diseară, în Sala Sporturilor, de la ora 19,30, partida cu THW Kiel (Germania), campioana en-titre a Europei, contând pentru grupa B a Ligii Campionilor. Valoarea nemților, lideri cu punctaj maxim ai grupei, e arhicunoscută, dar HCM, ultimul loc în serie, își pune speranțe în absențele cu care se confruntă Kiel. „Vreau să cred că THW va suferi tare. Poate unii vor râde, dar eu spun că avem șanse să le facem față, cu un egal sau chiar cu o victorie", s-a arătat optimist directorul executiv al lui HCM, Nurhan Ali, bazându-se pe cele patru absențe ale lui Kiel. „Teoretic, șansele noastre au crescut având în vedere indisponibilitățile nemților, dar Kiel rămâne Kiel. În plus, avem și noi doi accidentați", a spus și antrenorul Eden Hairi. Cei doi constănțeni care nu vor juca sunt pivotul ceh Petr Hejtmanek, accidentat (contuzie pe genunchi) în partida de Ligă cu Montpellier și care are cel puțin o săptămână de pauză și mai vechiul indisponibil Alexandr Adzic. În schimb, Ionuț Săulescu e complet refăcut. „Contra lui Kiel, orice e posibil. Cine știe, poate prind și ei o zi proastă", a declarat interul dreapta croat Tomislav Broz. „Sunt convinsă că nu vom fi un adversar ușor. Sper ca băieții să aibă curaj. Grupa e foarte puternică. Pe Kiel și Montpellier poți să le bați doar printr-un joc fără greșeală", a spus și Elena Frîncu, directorul executiv al DSJ Constanța. Echipa germană era așteptată la Constanța ieri după-amiază. Arbitrii meciului sunt din Austria, iar delegatul EHF e din Serbia. Invitație pentru tricolori Nurhan Ali le-a făcut o invitație jucătorilor echipei naționale de fotbal a României ca, în limita timpului disponibil, să vină diseară la Sala Sporturilor pentru a urmări meciul.