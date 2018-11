Constănţenii, invitaţi la Total Dance & Fitness Festival

Constănțenii, invitați la Total Dance & Fitness Festival

Pe 17 și 18 noiembrie, constănțenii pasionați de mișcare, sport și bună dispoziție sunt așteptați la Total Dance & Fitness Festival, unde vor avea ocazia să participe la 10 work-shop-uri de pilates, functional training, zumba, ballet fitness, nutriție și yoga, susținute de 10 traineri de top din domeniu, din București, Constanța și Piatra-Neamț.„Fie că sunteți amatori sau profesioniști, luna aceasta puteți lua parte la unul dintre cele mai importante evenimente sportive din Constanța, destinat în mod special oamenilor cărora le place să fie în formă maximă. Vă așteptăm într-o atmosferă extraordinară, în care peste 100 de participanți vor «respira» aceeași pasiune comună pentru fitness.Class-urile diversificate vă vor modela fiecare părticică din corp și vă vor antrena la maximum mintea. Aveți șansa să simțiți pe pielea dumneavoastră energia fantastică a trainerilor.Class-urile de functional training, zumba și balet fitness vă vor «trezi» din toate punctele de vedere și vă vor crește pulsul și satisfacția la cote maxime, în timp ce class-urile de yoga și pilates vă vor relaxa și vă vor oferi o stare de echilibru absolut”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul artistic al Total Dance Center, Corina Tiron.De asemenea, cu această ocazie, va fi adus un plus de cunoaștere și educație printr-un seminar de nutriție susținut de Raul Toma, autor al cărții „Knowledge is my power”.Detalii despre program și înscrieri puteți afla accesând site-ul totalfitnessfestival.com. Evenimentul se va desfășura în Complexul Ramada din Constanța, zona Satul de Vacanță.