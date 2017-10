Constănţenii, însetaţi de revanşă

CS Cleopatra - CSS 2 Baia Mare, în Divizia Națională de rugby juniori U19

Constănțenii, însetați de revanșă

Două echipe care au drept obiectiv câștigarea titlului național, CS Cleopatra Mamaia și CSS 2 Baia Mare, se întâlnesc sâmbătă, de la ora 10.00, pe stadionul din „Badea Cârțan”, partida făcând parte din programul etapei a 16-a a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani. „Avem de luat o revanșă. În tur, băimărenii ne-au bătut cu 12-5, un meci pe care, dacă l-aș rejuca de o sută de ori, nu l-aș mai pierde. Echipa este în creștere de formă, jucătorii sunt motivați și pregătiți să facă o partidă mare și să învingă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Cleopatrei, Marian Udroiu. „În acest retur, avem de susținut trei jocuri capitale, toate pe teren propriu. Primul este cel de sâmbătă, cu Baia Mare, apoi urmează cele cu Suceava și Pantelimon. Nu am putut câștiga în fața lor în tur, dar, de data aceasta, la noi acasă, altele vor fi datele problemei. Nu avem voie să facem pași greșiți, avem nevoie de victorii cu tot cu bonus, care să ne permită să terminăm sezonul regulat pe locul unu sau doi. Astfel, am juca semifinala pe teren propriu și am fi favoriți pentru calificarea în marea finală. Îi invităm pe suporteri la stadion, să vedem meciul nostru, apoi pe cel al Farului, este o zi plină de evenimente pentru iubitorii rugby-ului constănțean”, a spus președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Celelalte partide ale rundei: Metrorex București - CSS 3 Steaua București, CSS Unirea Iași - LPS Suceava, LPS Focșani - RC Pantelimon. Olimpia București stă, iar CSS Bârlad va câștiga la „masa verde”, scor 5-0, partida pe care trebuia să o dispute, în deplasare, cu CS Gens Cluj, formația ardeleană retrăgându-se din campionat, din cauza problemelor financiare. Clasamentul la zi: 1. CSS 2 Baia Mare (51 puncte), 2. RC Pantelimon (50 p), 3. CS Cleo-patra (49 p), 4. LPS Suceava (36 p), 5. LPS Focșani (35 p), 6. CSS 3 Steaua (35 p). v v v Președintele Comisiei Centrale de Arbitri din cadrul FRR, Emil Pîrțoc, a împlinit, vineri, vârsta de 51 de ani. Familia rugby-ului constănțean îi transmite tradiționalul La Mulți Ani și cât mai multe succese pe toate planurile.