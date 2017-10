Constănţenii îl aşteaptă pe Moş Crăciun în ritm de alergare

Antrenamentul SantaRun, duminică, la Mamaia

Constănțenii îl așteaptă pe Moș Crăciun în ritm de alergare

Prietenii lui Moș Crăciun se antrenează cu spor la malul mării, pentru a fi în formă maximă de sărbători. Și cum nu a mai rămas mult timp până la sosirea Moșului, aceștia au pregătit un antrenament inedit de alergare, duminică, 18 decembrie, începând cu ora 9.00, când zeci de constănțeni costumați în Moș Crăciun sunt așteptați să le dea o mână de ajutor.Antrenamentul SantaRun, organizat pentru al doilea an consecutiv de Asociația Sportivă Sanasport, se desfășoară pe plaja din stațiunea Mamaia (punctul de întâlnire, parcarea AquaMagic), iar fiecare participant va putea să alerge sau să facă o plimbare, în funcție de propria condiție fizică.Evenimentul sportiv-distractiv, care face parte din proiectul internațional Maratonul Nisipului 2016, are ca scop promovarea sportului de masă în rândul comunității și a evenimentului internațional, devenit foarte popular ca fiind printre primele maratoane din Europa care se desfășoară pe nisip. La sfârșitul alergării, participanții vor primi premii, ceai și vin fiert, iar atmosfera va fi întreținută cu muzică și multă voie bună.„SantaRun este o inițiativă prin care ne dorim ca oamenii să resimtă bucuria sărbătorilor de iarnă, așa cum o făceau când erau copii. Este mare păcat că am uitat să ne bucurăm de lucrurile simple, să ne bucurăm de oameni, de căldura lor. Îi invităm pe toți să iasă din casă, să vină alături de noi și să se bucure de alergare. Am ales plaja din stațiunea Mamaia, deoarece ne dorim să nu fie o competiție, ci un eveniment la care oamenii vin să se bucure, să socializeze și să simtă că sportul nu este un chin, ci o adevărată plăcere. La finalul cursei, participanții vor fi serviți cu ceai și vin fiert din partea noastră și se vor bucura, cum se cuvine, de venirea sărbătorilor. Vă urez tuturor Crăciun Fericit, un sincer La mulți ani, iar Anul Nou să ne aducă tuturor mai multă pace și bucurie în suflete”, declară Daniel Antonaru, președintele Asociației Sportive Sanasport și managerul proiectului internațional Maratonul Nisipului.v v vAjuns la ediția a IV-a, evenimentul internațional Maratonul Nisipului va avea loc în data de 26 martie 2017, în stațiunea Mamaia, și se adresează atât alergătorilor amatori, cât și sportivilor de performanță și reprezintă un mijloc inedit de promovare a sportului de masă și a litoralului românesc la nivel internațional.Evenimentul conține trei probe competitive: cursa individuală de maraton (42,195 km), cursa de semimaraton (21,097 km) și cursa de 10 km și inedita cursă populară Family Run, care dorește să promoveze sportul în familie și să lupte împotriva obezității infantile, fenomen care a atins cote alarmante în ultimii ani, în România.Cei interesați să participe la antrenamentul de alergare SantaRun sau la Maratonul Nisipului 2017 se pot înscrie online pe website-ul evenimentului, www.maratonulnisipului.ro.