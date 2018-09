Constănţenii Elena Zaharia şi Cristian Pletea impresionează la Europe Youth Top 10

Constănțenii Elena Zaharia și Cristian Pletea impresionează la Europe Youth Top 10

Constănțeanca Elena Zaharia a bifat cinci victorii în cele șapte partide disputate până acum, pe tabloul cadetelor, la turneul de tenis de masă Europe Youth Top 10, de la Vila Real (Portugalia).Într-un clasament provizoriu, Elena Zaharia se află pe locul al treilea, în spatele sportivelor Elizabet Abraamian (Rusia) și Prithika Pavade (Franța). De altfel, constănțeanca mai are de disputat derby-ul pentru poziția secundă cu rivala sa tradițională, rusoaica Elizabet Abraamian, cea pe care a învins-o de două ori în finalele Europenelor de cadeți de la București, din acest an.Un alt sportiv din Constanța, Cristian Pletea, a reușit un parcurs aproape perfect în concursul masculin de juniori, cu cinci victorii și o singură înfrângere, și aceea suferită în fața rivalului și prietenului său Rareș Sipoș, scor 2-4.În clasamentul provizoriu, Cristian Pletea împarte prima poziție cu francezul Irvin Bertrand și italianul Matteo Mutti, însă constănțeanul are avantajul de a-i fi învins pe amândoi în partidele directe: 4-2 cu Bertrand și 4-1 cu Mutti.În concursul feminin de junioare, Sabina Surjan, din Serbia, sportivă legitimată la CSM Arad, are procentaj de 100%, cu șase victorii din tot atâtea partide. Locul secund este ocupat de Andreea Dragoman, cu cinci succese și doar un eșec, iar pe locul trei se clasează o altă sportivă din România, Tania Plăian (4 victorii - 2 înfrângeri), cea care împarte această poziție cu germana Franziska Schreiner, dar pe care a învins-o în meciul direct, cu 4-3.