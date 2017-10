Constănţenii, cei mai buni la Trofeul Delta la Kung-Fu

Constănțenii, cei mai buni la Trofeul Delta la Kung-Fu

Delegația constănțeană care a participat, week-end-ul trecut, la Trofeul Delta la Kung-Fu pentru copii, cadeți, juniori și seniori, competiție desfășurată în Sala Polivalentă din Tulcea, a avut o evoluție foarte bună, reușind să își treacă în palmares nu mai puțin de 35 de medalii, zece dintre acestea fiind de aur. Iată-i și pe cei ce au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului: Non-contact Sanda: Ovidiu Moroianu (7 ani, -30 kg), Alin Nicolae Enache (16-17 ani, -60 kg) - ambii de la CS Marea Neagră Constanța, Florin Ionuț Budeanu (10-11 ani, -35 kg), Denis Florian Marinescu (14-15 ani, +50 kg) - ambii de la CS W-Maxx Mangalia, Claudian Ivan (+18 ani, +70 kg) - de la AS Jandarmii Constanța; Light Sanda: Nicolae Georgian Tudosoiu (14-15 ani, -55 kg), Alexandru Antonache (14-15 ani, +55 kg), Alexandru Neagu (16-17 ani, -60 kg), A. N. Enache (16-17 ani, +60 kg) - toți de la CS Marea Neagră, D. F. Marinescu (14-15 ani, -55 kg) - de la CS W-Maxx. În întrecerea pe echipe, aurul a revenit tot unui team de pe litoral, CS Marea Neagră. „La cele două stiluri de luptă, sportivii din Constanța s-au comportat bine, au dominat multe dintre categoriile de vârstă și greutate, iar medaliații la Campionatul Mondial de Kung-Fu s-au numărat printre protagoniști. Nu am avut niciun reprezentant la proba de Full Sanda. Constănțenii se feresc de această probă, considerată ca fiind una dintre cele mai dure din cele care se adresează amatorilor“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, președintele CS Marea Neagră, Florin Iordănoaia. Demonstrație cu prichindei În cadrul concursului, au luptat demonstrativ cele mai mici sportive de la CS Marea Neagră, Beatrice Rosâneanu și Maria Miroiu, care au 7 ani și 20 de kg fiecare. Lupta lor a încântat publicul participant. Tot demonstrativ, dar la mixt, a mai luptat și Tania Vartolomei (11 ani), fiica președintelui clubului W-Maxx Mangalia. Tania a făcut pereche cu un sportiv de aceeași vârstă, de la un club din Bârlad, și a demonstrat că fetele se pot apăra împotriva băieților. La Trofeul Delta, au fost prezenți 85 de sportivi din 12 cluburi.Delegația constănțeană care a participat, week-end-ul trecut, la Trofeul Delta la Kung-Fu pentru copii, cadeți, juniori și seniori, competiție desfășurată în Sala Polivalentă din Tulcea, a avut o evoluție foarte bună, reușind să își treacă în palmares nu mai puțin de 35 de medalii, zece dintre acestea fiind de aur. Iată-i și pe cei ce au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului: Non-contact Sanda: Ovidiu Moroianu (7 ani, -30 kg), Alin Nicolae Enache (16-17 ani, -60 kg) - ambii de la CS Marea Neagră Constanța, Florin Ionuț Budeanu (10-11 ani, -35 kg), Denis Florian Marinescu (14-15 ani, +50 kg) - ambii de la CS W-Maxx Mangalia, Claudian Ivan (+18 ani, +70 kg) - de la AS Jandarmii Constanța; Light Sanda: Nicolae Georgian Tudosoiu (14-15 ani, -55 kg), Alexandru Antonache (14-15 ani, +55 kg), Alexandru Neagu (16-17 ani, -60 kg), A. N. Enache (16-17 ani, +60 kg) - toți de la CS Marea Neagră, D. F. Marinescu (14-15 ani, -55 kg) - de la CS W-Maxx. În întrecerea pe echipe, aurul a revenit tot unui team de pe litoral, CS Marea Neagră. „La cele două stiluri de luptă, sportivii din Constanța s-au comportat bine, au dominat multe dintre categoriile de vârstă și greutate, iar medaliații la Campionatul Mondial de Kung-Fu s-au numărat printre protagoniști. Nu am avut niciun reprezentant la proba de Full Sanda. Constănțenii se feresc de această probă, considerată ca fiind una dintre cele mai dure din cele care se adresează amatorilor“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, președintele CS Marea Neagră, Florin Iordănoaia. Demonstrație cu prichindei În cadrul concursului, au luptat demonstrativ cele mai mici sportive de la CS Marea Neagră, Beatrice Rosâneanu și Maria Miroiu, care au 7 ani și 20 de kg fiecare. Lupta lor a încântat publicul participant. Tot demonstrativ, dar la mixt, a mai luptat și Tania Vartolomei (11 ani), fiica președintelui clubului W-Maxx Mangalia. Tania a făcut pereche cu un sportiv de aceeași vârstă, de la un club din Bârlad, și a demonstrat că fetele se pot apăra împotriva băieților. La Trofeul Delta, au fost prezenți 85 de sportivi din 12 cluburi.