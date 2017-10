Constănţenii au marcat eseuri când şi cum au vrut

Olimpia București - CS Cleopatra 3-79, în Divizia Națională de rugby juniori U19

Constănțenii au marcat eseuri când și cum au vrut

Forțe disproporționate în partida de la București, dintre Olimpia și CS Cleopatra, din etapa a 15-a a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani. Formația de la malul mării, care are drept obiectiv câștigarea titlului național, s-a impus categoric, scor 79-3, în fața „lanternei” clasamentului. În așteptarea marelui duel cu Baia Mare, CS Cleopatra și-a făcut „încălzirea” în meciul cu Olimpia. Constănțenii au dominat permanent, au marcat eseu după eseu și le-au permis arareori adversarilor să pătrundă în 22-ul lor. Victoria la pas, scor 79-3 (32-3), este o consecință logică a realității din teren. „Am spus de la început că va fi un simplu antrenament și așa a fost. Mă bucură forma bună și pofta de joc a băieților mei. Fundașul Cosmin Stan, om de lot național, a fost cel mai bun de pe teren. A marcat cinci eseuri, a dat coechipierilor multe pase decisive, una chiar în but! Ne pregătim acum pentru meciul cu Baia Mare, o echipă care ne-a învins în tur (nr. - 5-12) și care, în iarnă, și-a întărit lotul, transferând jucători de valoare. Abia așteptăm să ne luăm revanșa, sper să nu avem probleme”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Cleopatrei, Marian Udroiu. „Suntem în grafic, nu ne puteam împiedica de Olimpia, diferența de valoare este clară. Trebuie să strângem cât mai multe victorii și să mergem în semifinale din postura de lideri”, a spus președintele grupării de la malul mării, Vasile Chirondojan. Contra Olimpiei, tehnicianul a folosit următorul XV de start: Cantoneru, Ariton, Dănilă, Magazin, Stoica, Vâlceanu, Andrei, Panait, G. Radu, Stătulescu, Dinu, Tatarciuc, Badea, Barbu și Stan (cpt.). După pauză, au mai intrat: Coman, Pantazi, Petrescu, Răduțoiu, Pădure, Maftei și Moldovan. Celelalte rezultate ale rundei: CSS 2 Baia Mare - Metrorex București 41-3, Steaua București - CSS Unirea Iași 29-7, LPS Suceava - CS Gens Cluj 5-0 (echipa ardeleană s-a retras din campionat). RC Pantelimon a stat. În clasament, lideră este CSS 2 Baia Mare (51 puncte), urmată de CS Cleopatra (49 p), RC Pantelimon (45 p) și Steaua (40 p). Etapa viitoare (sâmbătă, 17 aprilie, ora 10.00), pe stadionul din „Badea Cârțan”, va avea loc marele derby al campionatului: CS Cleopatra - CSS 2 Baia Mare.