Constănţenii au "ciuruit" pereţii la Naţionalele de squash

Constănțenii au "ciuruit" pereții la Naționalele de squash

Squash-ul prinde din ce în ce mai mult în țara noastră. Crește numărul cluburilor, al sportivilor practicanți, iar nivelul valoric al Campionatului Național este tot mai ridicat.Lume multă și bună la ediția 2016 a Campionatului Național de squash pentru seniori și senioare, competiție recent desfășurată, pe patru categorii - Divizia A, Divizia B, Divizia C și Divizia feminină - la Complexul Infinity din București. Ca de fiecare dată, constănțenii s-au aliniat la startul reuniunii, iar evoluțiile lor au fost onorabile.Unicul constănțean acceptat în DA, Răzvan Țurlea, s-a clasat pe locul 11, dar cu siguranță ar fi urcat și mai sus dacă nu ar fi avut neșansa de a-l întâlni, în 16-imi, pe Vasile Hapun, marea speranță a squash-ului românesc, acesta cucerind de altfel și titlul de campion.Tot al 11-lea a fost și Vali Radu, în DB, constănțeanul fiind blocat, la rându-i, în 16-imi, de vicecampionul Manuel Stan, jucător care domiciliază în Londra.În Top 10 al Diviziei C, dintre constănțeni, îi regăsim pe Dragoș Vasilescu (locul 2) și Ilie Bănică (locul 9), ceilalți trei coechipieri - Dan Sucevean, Vali Barba și Alin Furtună -, debutanți într-un Campionat Național, clasându-se sub poziția a 10-a.La feminin, ediția de anul acesta a CN a înregistrat și un record de participare, nu mai puțin de 24 de sportive venind în Capitală pentru a-și disputa cununa cu lauri. Constanța a avut în această secțiune o singură reprezentantă - Petruța Izvoranu, care s-a clasat pe locul 15.v v vIată și configurația ierarhiilor finale, în partea superioară: DA: 1. Vasile Hapun (Chișinău), 2. Andrei Luchian (București), 3. George Constantinescu (București; președinte al Federației Române de Squash), 4. Alin Averchi (București); DB: 1. Florin Otto (București), 2. Manuel Stan (Londra),3. Petru Cotruța (Chișinău), 4. Silviu Deac (Cluj); DC: 1. Andrei Ianușco (București),2. Dragoș Vasilescu (Constanța), 3. Igor Pîrnău (Chișinău),4. Sorin Buzura (București); Divizia feminină: 1. Carmen Blănaru (București), 2. Doris Waari (Timișoara),3. Szasz Kincso (Miercurea Ciuc),4. Aida Rosenblum (Timișoara).v v vLa Constanța, se află în plină desfășurare Campionatul Municipal, ajungându-se în faza returului. Partidele se joacă pe cele două terenuri ale Complexului West Side din incinta Maritimo Shopping Center, iar sportivii au avut parte, în aceste zile, de o surpriză.„Luna trecută, am făcut investiții în baza sportivă. S-a lucrat la terenuri, s-a recondiționat pardoseala, care acum corespunde standardelor internaționale”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, vicepreședintele ACS Squash West Side, Ilie Bănică.Următoarea competiție la care vor participa jucătorii constănțeni va avea loc, în zilele de 14 și 15 mai, la Aerosquash Băneasa: Oliver Cup.