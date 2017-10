Constănţeni medaliaţi cu aur la Dance Fest. Ce sacrificii stau în spatele performanţei

Constănțeni medaliați cu aur la Dance Fest. Ce sacrificii stau în spatele performanței

Recent, la București, s-a desfășurat competiția de dans sportiv Dance Fest WDSF International Open, unde dansatorii constănțeni Laura Filipescu și Ștefan Grigore au câștigat aurul la categoria adulți (19-35 de ani).În decurs de doar câteva ore, Laura Filipescu și Ștefan Grigore au trebuit să danseze de 25 de ori! Prima dată în calificări, după care în optimi, în sferturi, în semifinală și în finală. De fiecare dată au dansat cinci dansuri: samba, cha cha, rumba, paso doble și jive. Totul a început la ora 15.00 și s-a încheiat aproape de miezul nopții. Laura ne povestește cum, încet-încet, oboseala se instalează, căci de la etapă la etapă, seriile se împuținează și nu mai ai timp să te odihnești, iar în finală, dansezi toate cele cinci coregrafii, una după alta, 10 minute încontinuu.Din cele 59 de echipe participante din 20 de țări, cuplul constănțean a fost desemnat câștigător și a urcat pe prima treaptă a podiumului.„Dacă în calificări mai ai timp chiar și 30 de minute să te odihnești, cu cât avansezi, nu mai ai pic de timp. O coregrafie durează cam două minute, timp în care trebuie să te faci remarcat dintre toate echipele de pe ring. De obicei, în calificări, o serie are cam 14 cupluri, iar arbitrii sunt în număr de 13 pe margine și ne punctează”, ne-a explicat Laura.Laura Filipescu este studentă la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius”, iar Ștefan Grigore este absolvent. S-au cunoscut în urmă cu 10 ani și de atunci fac pereche la fiecare competiție. Sunt dublu campioni naționali și triplu vicecampioni naționali la categoria de tineret. În 2010, tot la tineret, au ajuns până în semifinalele Campionatului European și a Campionatului Mondial. Din 2011, concurează la adulți, iar cea mai bună clasare a fost pe poziția a patra la Naționale.Timpul petrecut împreună, dragostea pentru dans și bucuriile trăite atât în sala de antrenamente, cât și pe ring i-au unit mai mult, iar de patru ani formează un cuplu și în viața reală.v v vChiar dacă sunt dansatori activi, cei doi antrenează câteva perechi la Constanța. Își împart săptămâna jumătate la Constanța și jumătate la București, unde se antrenează ei.Laura ne povestește de sacrificiile pe care le-au făcut de-a lungul timpului pentru a ajunge una dintre cele mai bune perechi din România.„Trebuie să arăți impecabil pe ringul de dans. De obicei, costumele sunt scumpe și le achiziționăm singuri. O pereche de încălțăminte ajunge la 140 de euro, o rochie poate depăși 1.000 de euro, depinde de ce pietre pui pe ea. Sunt sacrificii mari în dans, dar noi avem dorința de a continua și dăruire. Ne antrenăm singuri, dar, din când în când, mai facem și ore în particular cu antrenori din străinătate. Cel mai mult am dat aproximativ 140 de euro pe 45 de minute. Și nu este de ajuns să faci o singură dată. Din cursurile pe care le susținem noi, reușim să ne întreținem singuri, dar la limită. Este un sport foarte frumos, care te modelează nu doar fizic, ci și ca om”, a declarat sportiva.v v vLaura și Ștefan și-au stabilit obiectivele pentru anul viitor: clasarea pe primele două locuri la Naționale și implicit calificarea la Europene și Mondiale, la categoria seniori, și avansarea în topul internațional al celor mai bun dansatori. Sportivii își doresc să se claseze în primele 50 de perechi ale lumii. Momentan, constănțenii se regăsesc pe poziția a 59-a, cu 1.827 puncte.