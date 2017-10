Constănţencele termină campionatul cu fruntea sus

CS Negrea Reșița - SN Constanța 0-3, în Liga I la fotbal feminin

Constănțencele termină campionatul cu fruntea sus

Echipa de fotbal feminin SN Constanța a încheiat cu o victorie ediția 2007 / 2008 a Ligii I. Într-un meci restanță din ultima etapă de campionat, dobrogencele s-au impus categoric în fața celor de la CS Negrea Reșița. Partida s-a disputat în deplasare, la final tabela indicând scorul de 3-0 pentru SNC, după ce, la pauză, constănțencele aveau avans minim, 1-0. Toate cele trei goluri au fost marcate de Alexandra Lupu. Antrenorul Ion Zlate a folosit următoarea formulă de start: Denisa Florea, Roxana Mîndru, Roxana Matei, Raluca Maxim, Mihaela Tiba, Luana Ilie, Maria Ghinea, Georgiana Ali, Georgiana Pătulea, Iulia Ghimpu, Alexandra Lupu. Au mai jucat: Ștefania Asiei, Nicoleta Ifrim și Andreea Buga. „A fost o deplasare cu peripeții, de 1.400 de kilometri. În plus, microbuzul s-a stricat, am ajuns cu întârziere la destinație, iar fetele au avut doar câteva ore de odihnă. Mă bucur foarte mult că au strâns rândurile, s-au mobilizat exemplar și au obținut toate cele trei puncte. Când câștigi, uiți de toate necazurile. O apreciere în plus pentru Alexandra Lupu, care a demonstrat că nu întâmplător a ajuns la lotul național de junioare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Zlate. Altfel, finalul de campionat a scos în evidență părțile bune, dar și minusurile echipei. Tehnicianul constănțean spune că va continua acțiunile de selecție, pentru a completa lotul cu jucătoare pe posturile deficitare. Pe de altă parte, o serie de sportive care nu au făcut față rigorilor performanței vor părăsi tabăra SNC-ului.