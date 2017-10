Constănţencele şi-au luat revanşa

CS Tomis - Dunărea Brăila 31-26, în meci amical

Constănțencele și-au luat revanșa

Handbalistele de la CS Tomis au fructificat din plin mini-vacanța din campionat, generată de participarea echipei naționale la Cupa Mondială din Danemarca. Constănțencele au susținut, la sfârșitul săptămânii trecute, două meciuri amicale, în Sala Sporturilor, cu HC Dunărea Brăila. După ce, vineri după-amiază, oaspetele s-au impus cu 31-29, sâmbătă dimineață, constănțencele și-au luat revanșa, câștigând la cinci goluri diferență, scor 31-26. „Au fost două teste utile, în care am căutat să le ținem «în priză» pe jucătoare. Echipa s-a mișcat binișor, în special în partida de sâmbătă, cu un plus pentru Anca Rombescu, Alexandra Iovănescu și Mihaela Pîrîianu. De luni, demarăm programul de pregătire a jocului de campionat cu Cetate Deva“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. Din păcate, Anișoara Durac Marcu a suferit o entorsă și va lipsi o perioadă din teren, fiind posibil să rateze chiar debutul în Challenge Cup, 3/4 noiembrie, acasă cu Elpides Dramas.Handbalistele de la CS Tomis au fructificat din plin mini-vacanța din campionat, generată de participarea echipei naționale la Cupa Mondială din Danemarca. Constănțencele au susținut, la sfârșitul săptămânii trecute, două meciuri amicale, în Sala Sporturilor, cu HC Dunărea Brăila. După ce, vineri după-amiază, oaspetele s-au impus cu 31-29, sâmbătă dimineață, constănțencele și-au luat revanșa, câștigând la cinci goluri diferență, scor 31-26. „Au fost două teste utile, în care am căutat să le ținem «în priză» pe jucătoare. Echipa s-a mișcat binișor, în special în partida de sâmbătă, cu un plus pentru Anca Rombescu, Alexandra Iovănescu și Mihaela Pîrîianu. De luni, demarăm programul de pregătire a jocului de campionat cu Cetate Deva“, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. Din păcate, Anișoara Durac Marcu a suferit o entorsă și va lipsi o perioadă din teren, fiind posibil să rateze chiar debutul în Challenge Cup, 3/4 noiembrie, acasă cu Elpides Dramas.