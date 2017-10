Constănţencele, conduse de secundul Victor Dăbuleanu

Cetate Deva - CS Tomis, în Liga Națională de handbal feminin

Constănțencele, conduse de secundul Victor Dăbuleanu

Două echipe în suferință, vecine de clasament, Cetate (10, 6 p) și CS Tomis (9, 6 p), se întâlnesc, astăzi, de la ora 18.00, la Deva, într-o partidă contând pentru etapa a opta a Ligii Naționale de handbal feminin. În premieră, echipa constănțeană va fi condusă de pe bancă nu de principalul Goran Kurteș, ci de secundul Victor Dăbuleanu. „În primele șapte etape, Goran Kurteș nu a obținut rezultatele scontate. În urma parcursului slab al echipei, am făcut o ședință de analiză și s-a decis ca, la Deva, să meargă doar secundul Dăbuleanu. Țin să precizez că dl. Kurteș este încă antrenorul nostru, e legat de club prin contract, iar situația sa va fi lămurită săptămâna viitoare. Nu îi reproșăm prea multe, singura lui vină este că nu s-a acomodat cu handbalul și campionatul românesc”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Bucovală. În vârstă de 41 de ani, Goran Kurteș a preluat pe CS Tomis în vară, pe 16 iulie, după ce negocierile dintre conducerea clubului constănțean și Vlad Caba au eșuat. Tehnicianul sârb are un contract valabil pe un an, cu drept de prelungire pe încă unul, obiectivul fiind calificarea în Cupele Europene. Revenind la meciul de la Deva, profesorul Bucovală își dorește o schimbare de atitudine a echipei sale: „La Galați, puteam scoate cel puțin o remiză, dar nu am știut să gestionăm finalul. E timpul ca handbalistele să arate că au valoare și să aducă puncte din deplasare. Poate că aveau nevoie de un șoc, iar acesta s-a produs”. Celelalte partide ale zilei: HC Dunărea Brăila - Rapid București, Știința Bacău - HC Zalău, HCM Roman - HC Oțelul Galați, Rulmentul Brașov - HCM Baia Mare, HCM Buzău - Universitatea Reșița. Meciul U Cluj - Oltchim Râmnicu Vâlcea a fost amânat pentru data de 28 decembrie. v v v Ieri, la sediul EHF de la Viena, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din cadrul opti-milor de finală ale competițiilor continentale. În Cupa Cupelor, fetele de la HC Dunărea Brăila vor juca împotriva formației VfL Oldenburg, din Germania. Meciul tur va avea loc pe 6 / 7 februarie 2010, la Brăila, în timp ce returul se va disputa o săptămână mai târziu, în deplasare. În Cupa EHF, HCM Baia Mare va întâlni echipa poloneză SPR Lublin SSA. Turul este programat pe 6 / 7 februarie 2010, în Polonia, iar returul - o săptămână mai târziu, la Baia Mare.