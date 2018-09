Constănţeanul Aihan Omer: "Îmi doresc să calific România la Jocurile Olimpice"

Beach Handball

Constănțeanul Aihan Omer: "Îmi doresc să calific România la Jocurile Olimpice"

Fostul selecționer al naționalei de handbal Aihan Omer va conduce prima națională masculină de seniori de beach handball din istoria României. În 2024, handbalul pe plajă va fi sport olimpic. La handbal indoor, România s-a calificat ultima oară la JO Barcelona în 1992, pe vremea când actualul președinte Alexandru Dedu era jucător.Zilele trecute, Federația Română de Handbal a organizat pe plaja Banana Beach dintre Venus și Saturn al doilea campionat național de juniori. A fost entuziasm total printre tinerii handbaliști. La competiție au participat echipe din toate colțurile țării - precum Baia Mare și Sânnicolaul Mare - Timiș). De asemenea, au ajutat la buna organizare a partidelor Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, CSȘ 1 Constanța, Centrul de Agrement 2 Mai și Asociația Județeană de Handbal Constanța.Antrenor al echipei AHC Dobrogea Sud Constanța, constănțeanul Aihan Omer a bifat al doilea său titlu consecutiv cu formația de pe litoral. În paralel, reputatul tehnician a supervizat competiția pentru a selecționa jucători pentru viitoarea națională de seniori a României.În urma discuțiilor cu președintele Alexandru Dedu și cu Nicoleta Ivan (responsabila FRH pentru beach handball), Omer și-a stabilit deja strategia pentru a califica România la JO 2024. Tehnicianul care a scris istorie la Fibrex Săvinești, HCM Constanța și UCM Reșița și a condus România la Mondialul din 2009 vrea să convingă mai multe vedete de la handbal în sală să se apuce de beach handball. În plus, cu sprijinul COSR, FRH vrea să construiască la Izvorani un teren acoperit pentru a mări perioada competițiilor pe întreg anul calendaristic.„Noi suntem la început, dar în lume handbalul pe plajă este foarte dezvoltat. Am participat ca spectator la câteva competiții și nivelul e foarte ridicat, deci avem mult de lucru. Am acceptat acest nou rol pentru că îmi doresc să calific România la Olimpiadă. Primul obiectiv este să mărim timpul de pregătire pe durata unui an. Vrem un teren acoperit la Izvorani, ne-ar ajuta extraordinar să facem o pregătire bună”, a punctat Aihan Omer, selecționerul naționalei masculine de beach handball, care l-a cooptat în stafful său și pe Mihai Rohozneanu, fostul coordonator de joc al naționalei de handbal.Iată clasamentul final al competiției, pentru fiecare categorie în parte: juniori A feminin - 1. CSȘ 1 Constanța, 2. CS Minaur Baia Mare, 3. CSS Viitorul Cluj; juniori B feminin - 1. CSS Viitorul Cluj A, 2. CSM Ploiești, 3. CSS SF. Gheorghe; juniori A masculin - 1. AHC Dobrogea Sud Constanța, 2. CSȘ Sighișoara, 3. CS Brazi; juniori B masculin - 1. CSM Medgidia, 2. CSȘ 1 Constanța, 3. ACS Academia Minaur Baia Mare.Reguli de bază la beach handballPrincipalele diferențe față de handbalul indoor: Se joacă doar două reprize de 10 minute, suprafața este mai mică - 27 x 12 metri, 4 jucători de echipă - 3 jucători de câmp+1 portar, există procedee tehnice individuale care se punctează dublu (aruncarea din piruetă 360 grade, aruncarea din aeriană, penalty-ul, golul portarului, aruncarea jucătorului specialist - cel care înlocuiește portarul).Cristina Neagu, dorităîn naționala de beach handballUnul dintre pionerii handbalului pe plajă din România, proaspătul selecționer al naționalei feminine de senioare, constănțeanul Adrian Georgescu, spune că ușa primei reprezentative de beach handball este deschisă și pentru jucătoarele de handbal indoor și chiar le încurajează să practice acest sport în vacanță.„Este un sport complementar handbalului indoor și le-ar ajuta. Ar fi extraordinar să o avem și pe Cristina Neagu în echipă într-o vacanță. Mă bucură decizia de a forma o națională de senioare, este un mare pas înainte și le va ajuta pe fetele care termină junioratul să aibă continuitate”, a punctat Adrian Georgescu, tehnician care a condus naționala U17 spre un loc 7 la Campionatul European de anul trecut.