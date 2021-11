Constănţeanca Andreea Soare, campioană în turneul organizat la Academia lui Rafael Nadal

Performanţă remarcabilă pentru tânăra jucătoare constănţeană de tenis Andreea Diana Soare în Spania, la International Master Kinder Joy of Moving Tennis Trophy 2020, turneu de Categoria U13 organizat la Manacor Rafa Nadal Academy, Academia de tenis a celebrului Rafael Nadal.Născută la Medgidia şi legitimată la Tenis Club Bright Constanţa, Andreea Soare a câştigat în 2020 „Kinder Joy of Moving Tennis by TC Bright Constanţa” şi Turneul „Kinder Joy Masters by FRT” 2020, iar la turneul final din Spania, s-a impus fără să piardă vreun set, în proba de simplu, şi a câştigat şi turneul de dublu, informează Federaţia Română de Tenis.A fost 6-1, 6-0 în meciul cu Nicole Ivanova (Bulgaria), apoi 6-1, 6-2 cu Emma Montebello (Malta), pentru ca, în finală, să treacă cu 6-0, 7-5 de Valeria Garnevska (Bulgaria).În proba de dublu, Andreea Soare a făcut pereche cu Luca Kalman (Ungaria), iar finala a avut două jucătoare din România pe teren, în condiţiile în care, de partea cealaltă a fileului, s-a aflat echipa formată din Ana Chindriş şi Emma Montebello. După un meci foarte echilibrat, Andreea Soare şi Luca Kalman s-au impus cu 4-0, 1-4, 7-4.La turneul final din Spania, au participat cei mai buni jucători care au câştigat turneele locale din cele 13 ţări implicate în acest foarte popular eveniment, iar, pentru că, anul trecut, din cauza pandemiei Covid-19 nu s-a putut organiza turneul final, anul acesta au avut loc atât turneul pentru anul 2020, cât şi cel pentru anul 2021.În turneul care a contat pentru anul 2020, au jucat pentru România şi Ana Chindriş - şi ea câştigătoare a Turneului „Kinder Joy Masters by FRT” 2020 - în turneul U11 al fetelor, dar s-a oprit în primul tur, Matei Pecheanu, de la Tenis Club Bright Constanţa, care a câştigat şi el în 2020 „Kinder Joy of Moving Tennis by TC Bright Constanţa” şi Turneul „Kinder Joy Masters by FRT” 2020, şi care, în Spania, a ajuns până în semifinale, precum şi Patrik David Bolduţ, la categoria U11, care, de asemenea, a ajuns în semifinale, iar în anul 2020 a câştigat Turneul „Kinder Joy Masters by FRT” 2020.XXXJucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu (18 ani, 20 WTA) a fost învinsă de chinezoaica Xinyu Wang, scor 1-6, 7-6 (0), 5-7, în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Linz (Austria), competiţie dotată cu premii în valoare totală de 189.708 euro.Campioană de la US Open 2021 şi principală favorită la Linz, Emma Răducanu s-a înclinat după două ore şi 36 de minute de joc în faţa unei adversare venite din calificări.Foto: Facebook / Federaţia Română de Tenis