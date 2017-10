Constănţeanca Andreea Filip, câştigătoarea primei ediţii a CN Universitar de tenis de masă

Constănțeanca Andreea Filip, câștigătoarea primei ediții a CN Universitar de tenis de masă

Week-end-ul trecut, Constanța a găzduit prima ediție a Campionatului Național Universitar de tenis de masă. Partidele s-au disputat în sala de sport a Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” (LPS).Competiția a început sâmbătă, cu etapa zonală a campionatului, unde au participat studenții din Constanța. A doua zi, la startul ultimei etape din cadrul concursului, s-au reunit toți câștigătorii etapelor zonale din cele șase centre din țară.La categoria feminină, finala s-a disputat între două studente ale Universității „Ovidius” din Constanța, Andreea Filip și Timeea Urszuly. În final, Andreea Filip a fost declarată campioană națională universitară, Timeea fiind pe locul al doilea, iar podiumul a fost completat de Gabriela Nistor, de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. La băieți, titlul de campion i-a revenit lui Balasz Kocsis, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj. Norbert Bedo (UMF Târgu Mureș) s-a clasat pe locul al doilea, iar pe ultimul loc a fost Claudiu Dănilă, de la Universitatea Petroșani.„Ne bucurăm mult că studenții au răspuns afirmativ acestei inițiative și am avut peste 300 de participanți, în cele șase centre zonale. O parte dintre ei sunt profesioniști. Este prima ediție, acest proiect face parte dintr-un concept de dezvoltare a sportului universitar după modelul american. Dorim să dezvoltăm sportul de masă, apartenența universitară, și de ce nu, într-o zi să ajungem și noi să organizăm competiții inter-universitare la nivel înalt“, a declarat Adrian Socaciu, președintele Student Sport, organizator al campionatului.La competiția au mai fost prezenți secretarul general al Federației Române de Tenis de Masă (FRTM), Radu Voinea, directorul liceului gazdă Andrei Szemerjai și antrenorul Viorel Filimon, care alături de marea campioană constănțeană Eliza Samara i-a premiat pe câștigători.„Ne bucură foarte mult că am reușit să introducem tenisul de masă în sporturile universitare, în acest an. Este un proiect frumos și ambițios. Sportul universitar și sportul de masă trebuie promovate la nivel național. După această primă ediție, cu un număr de 300 de participanți, suntem siguri că pe viitor obiectivul nostru va fi îndeplinit”, a adăugat Radu Voinea, reprezentantul FRTM.„Pentru ei cred că este foarte plăcut, vin să joace de plăcere. E un lucru bun, pentru ei ca studenți, văd cum este viața unui sportiv în deplasare. Este o modalitate și de socializare, de a cunoaște alți oameni din alte orașe sau chiar de altă naționalitate”, a spus și multipla campioană Eliza Samara.v v vLa campionat trebuia să aibă loc și un joc demonstrativ între Samara și Răzvan Florea, însă cum Eliza nu este refăcută complet după operația pe care a avut-o în urmă cu puțin timp, meciul s-a anulat. Samara face recuperarea necesară după intervenție, însă nu este sigură dacă va participa la Turneul Campioanelor, din China, din decembrie.„Fac recuperare, dar încă nu mă pot pronunța dacă voi participa. Eu încă sper să pot să joc. Abia peste două săptămâni pot spune dacă sunt recuperată și mă simt bine să joc”, a încheiat Eliza.Competiția finală a fost organizată de Student Sport în colaborare cu Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Ovidius” din Constanța.