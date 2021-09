Constănţeanca Alina Zaharia, medaliată cu bronz la Campionatele Balcanice de tenis de masă

Jucătoarea constănţeană de tenis de masă Alina Zaharia a cucerit medalia de bronz în proba de dublu mixt din cadrul Campionatelor Balcanice desfăşurate în staţiunea Albena, din Bulgaria.Sportiva legitimată la CS Farul a făcut pereche cu sârbul Stefan Kostadinovic, cei doi fiind învinşi în semifinale de cuplul Zihni Batuhan Şahin / Merve Ozturk (Turcia), scor 2-3 (11-9, 11-8, 12-14, 6-11, 10-12). Soarta calificării în finală s-a decis în setul trei, în care constănţeanca şi partenerul său nu au putut închide conturile, iar turcii au revenit spectaculos.Medaliile de aur în această probă aveau să le revină însă tot reprezentanţilor României, perechea Cristian Chiriţă / Andreea Dragoman răzbunând-o pe Alina Zaharia şi câştigând la pas, scor 3-0 (11-7, 11-7, 11-4) finala cu turcii Şahin / Ozturk.Cealaltă medalie de bronz a fost obţinută de bulgarii Radoslav Kotev / Kalina Hristova, învinşi de românii Chiriţă / Dragoman în cealaltă semifinală, scor 2-3 (11-5, 6-11, 2-11, 11-9, 8-11).Tot în competiţia de la Albena, România şi-a mai trecut în palmares două medalii: una de aur, prin echipa feminină, şi una de argint, prin echipa masculină.XXXÎn repetiţia generală premergătoare participării la Campionatele Europene de la Cluj, jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Szocs s-a calificat în semifinalele Europe Top 16 Cup, după ce a învins-o, scor 4-1 (11-4, 13-11, 11-2, 4-11, 11-9), pe Ganna Gaponova (Ucraina), într-o partidă contând pentru sferturile de finală, disputată la Salonic (Grecia).În optimi, Bernie Szocs o eliminase pe Iana Noskova, din Rusia, scor 4-1 (11-9, 13-11, 11-13, 11-6, 11-7).În semifinale, românca are o adversară redutabilă: portugheza de origine chineză Fu Yu (42 ani), care are în palmares o medalie de aur la Jocurile Europene de la Minsk, din 2019, şi trei medalii la Europene în proba de simplu, argint în 2016 şi bronz în 2013 şi 2015.Bernie Szocs a câştigat trofeul Europe Top 16 Cup în 2018, la Montreux (Elveţia), iar în 2019, a încheiat pe locul secund.Cealaltă reprezentantă a României la Europe Top 16 Cup, constănţeanca Elizabeta Samara, a ieşit prematur din cursa pentru trofeu, fiind învinsă, scor 1-4, de Hana Matelova (Cehia), într-o partidă contând pentru faza optimilor de finală.„Mă bucur că am putut juca la Top 16 Europa, unde sunt toţi campionii”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Tenis de Masă, Elizabeta Samara.Foto: Facebook / Federaţia Română de Tenis de Masă