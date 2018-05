Constanţa va avea un nou stadion! "Vă garantez că va rivaliza cu cel de la Craiova"

Constanța va avea un nou stadion! "Vă garantez că va rivaliza cu cel de la Craiova"

Președintele PSD, Liviu Dragnea, le promite constănțenilor că aici, la malul mării, va fi construit un nou stadion, de genul celui recent construit la Craiova. Care ar fi prima condiție ce trebuie îndeplinită?„E nevoie de solicitarea autorităților locale pentru a face un stadion modern la Constanța. Dacă autoritățile din Constanța vor să facă un stadion modern și sunt de acord că trebuie făcut, atunci trebuie să solicite, să fundamenteze și să argumenteze că își doresc! Vă garantez că la Constanța vom avea stadion modern, care să rivalizeze cu cel din Craiova”, a declarat Liviu Dragnea, pentru Adevărul.Declarația lui Liviu Dragnea vine într-un moment în care managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a criticat intenția autorităților centrale de a construi un nou stadion la Focșani, oraș care, din punct de vedere fotbalistic, nu mai înseamnă nimic.De ce să bagi milioane de euro într-un oraș mic, fără echipe de performanță, în timp ce campioana României este „refugiată” într-o localitate limitrofă Constanței? Greu de înțeles. Cine ar umple arena de 30.000 de locuri, în condițiile în care populația Focșaniului este sub 100.000 de locuitori? Se mută aproape jumătate din populația orașului, în week-end, la stadion? Ori dau buluc cei din județ?În fine, să revenim pe litoral…XXXPersonal, nu pun mare preț pe promisiunea lui Daddy. Dați-mi voie să nu îl cred. Aștept să ce construiască Sala Polivalentă, Bazinul Olimpic de natație, să fie reabilitate stadionul „Portul”, Complexul „Triunghi” și toate celelalte baze sportive aflate în stadiu de ruine. Pentru că, la ora actuală, Constanța este un mare zero în privința infrastructurii sportive.Am mari dubii că investiții de zeci de milioane de euro (pentru că un stadion de asemenea nivel presupune sume consistente) vor fi direcționate către Constanța, județ a cărui organizație PSD nu este în grațiile structurii centrale, cea mai recentă dovadă fiind „decapitările” după „episodul Tudose”.Constanța are însă nevoie de un nou stadion, modern. Actuala arenă „Farul” este departe de linia europeană. Abia a primit omologare pentru Divizia C, deci despre ce discutăm...La „Farul” - am mai scris și o repet: buldozerul este soluția. De cârpit, te poți cârpi pentru Divizia C, nu pentru Liga Campionilor sau echipa națională. Față de Focșani sau alte orașe de provincie, Constanța are multe avantaje, iar principalul atu ar fi dorința populației de a merge la fotbal, la un spectacol sportiv, alături de copii, de familie. Sunt convins că ar fi constant 15.000-20.000 de spectatori la meci, bineînțeles, cu o condiție: să aibă de vedea!Deci, după cum spune Daddy, mingea este în terenul autorităților locale: Primăria Constanța, Consiliul Județean Constanța. Vine centrarea de pe extremă?