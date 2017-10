Constanţa va avea din nou echipă de baschet masculin în Divizia A!

„Bomba” anului este „detonată“ la malul mării - se înființează AS RAF

Constanța va avea din nou echipă de baschet masculin în Divizia A!

Primăvara lui 2010 aduce o veste excelentă pentru iubitorii sportului constănțean. După ani buni în care s-a afundat în anonimat, orașul de la malul mării va avea din nou o echipă de top în Divizia A de baschet masculin. Un vechi proiect, uitat prin sertare, peste care se așternuseră doi centimetri de praf, a fost scos la lumina zilei. Și a fost nu numai „rașchetat”, ci și pus în aplicare. Astfel, grație unui parteneriat public-privat, Constanța va avea o nouă echipă competitivă de baschet masculin, care va evolua în Divizia A. Noua echipă se numește AS RAF și, în cele ce urmează, am să vă spus povestea sa. Totul a început atunci când, des-coperită de cine trebuie, firma SC ICILĂCĂP SA, una neafectată de criză, a semnat un protocol de parteneriat cu administrația locală, dar și cu alte societăți private, obiectivul fiind readucerea baschetului constănțean acolo unde îi este locul, adică în Divizia A. Conform înțelegerii, finanțatorul principal și partenerii săi vor asigura bugetul necesar (salariile jucătorilor, antrenorilor, staff-ului tehnic, primele de joc), în timp ce administrația locală va acoperi cheltuielile legate de transport, cazare, masă și sălile de antrenament. Pentru că din Constanța, la ora actuală, nu ai ce alege, la echipă vor fi aduși, în prima fază, jucători de valoare și cu mare experiență, români și străini, unii dintre ei cochetând, în trecut, cu NBA-ul de peste Atlantic, cel mai tare campionat din lume. În același timp, va fi acordată importanța cuvenită și cluburilor de copii și juniori din Constanța. Președinții acestor structuri au lăsat deoparte ura, invidia și ambițiile personale nejustificate, și-au dat mâna și au decis să-și orienteze cele mai bune elemente către AS RAF. „Vom organiza cât mai multe turnee locale, le vom da șansa copiilor să capete experiență și să progreseze. Dacă îi ținem în club doar pentru cotizația lunară, nu facem nimic”, și-au spus aceștia. În mod precis, noul antrenor al AS RAF va fi constănțean, pentru că litoralul nu a dus niciodată lipsă de tehnicieni de valoare. Principal va fi un antrenor experimentat, care a pregătit în trecut naționala României, iar secund va fi un tânăr ce va crește în jurul acestuia. Obiectivele sunt stabilite pe durata a trei ani: formarea unei echipe competitive (anii I și II) și câștigarea titlului național (anul III), dar, poate mai importantă decât orice medalie, ar fi umplerea la maximum a Sălii Sporturilor la meciurile echipei. *** Deja mi-am pregătit computerul. Am schimbat monitorul, tastatura e impecabilă. Va fi mult de lucru, lumea vrea baschet adevărat, vor fi multe cronici de redactat. Am tras aproape și calendarul, să văd când începe campionatul. Până una-alta, azi e 1 aprilie!