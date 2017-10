Constanţa Street Play "Battle for Tomis" a deschis sezonul turneelor de streetball

Constanța Street Play "Battle for Tomis" a deschis sezonul turneelor de streetball

Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius“ a fost punct de întâlnire, în week-end, pentru aproximativ150 de baschetbaliști care au participat la turneul Constanța Street Play „Battle for Tomis“, primul streetball outdoor al anului în orașul nostru.Duminică, ploaia i-a dus pe sportivi în Sala „Tomis” din strada Flămânda, pentru a disputa finalele. Cele mai așteptate meciuri au fost cele de la categoria +18, unde s-au înscris cele mai multe echipe (20), iar finala categoriei, disputată între Animal Pack și Școala Veche, a ridicat pulsul suporterilor.Cele două echipe erau la egalitate (16-16), iar în ultima secundă, Alin Spahiu a marcat coșul care a adus victoria celor de la Animal Pack. Ștefan Vasile, unul dintre jucătorii naționalei care a câștigat, anul trecut, titlul de campioană mondială a făcut parte din echipa Școala Veche.„A fost un turneu foarte bine organizat, ploaia a stricat un pic show-ul, dar organizatorii trebuie felicitați. Au fost echipe extrem de puternice și un public călduros. Sunt sigur că, în august, va fi și mai tare turneul”, a declarat Ștefan Vasile.La categoria U18 masculin, câștigătoare a fost echipa Costangeles, iar la +35, pe primul loc s-a clasat New Age. La fete, echipele câști-gătoare au fost Răsfățatele (U14) și Wild Cats (U18).Constanța Street Play „Battle for Tomis” deschide o serie de turnee de streetball care se vor organiza vara aceasta. Organizatorii sunt optimiști cu privire la următoarele competiții și așteaptă un număr cât mai mare de participanți.„«Battle for Tomis» a avut un real succes în rândul iubitorilor de baschet. Ne așteptăm ca la următoarele turnee să avem un număr mai mare de participanți, dar și un public mai numeros. Constanța iubește baschetul și asta se vede la competiție la competiție. Sperăm ca, la următoarele ediții, să avem invitată și reprezentativa României, campioana europeană de anul trecut. De asemenea, mulțumim și sponsorilor care ne-au ajutat în organizarea acestui eveniment”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Andrei Talpeș, organizatorul evenimentului.