Constanţa se teme de blaturile adversarelor

CS Tomis - HCM Buzău, în Liga Națională de handbal feminin

Constanța se teme de blaturile adversarelor

Finalul de campionat în handbalul feminin românesc se anunță mai mult decât interesant. Cinci echipe, printre care și CS Tomis Constanța, se bat pentru locurile III-V, care asigură calificarea în cupele europene. Toată lumea își dorește ca meciurile să se joace numai pe teren! Handbalistele de la CS Tomis au drept obiectiv obținerea a patru victorii în ultimele patru etape ale Ligii Naționale, condiție obligatorie pentru menținerea în lupta pentru calificarea în cupele continentale. Primul examen are loc sâmbătă, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor, unde, în cadrul rundei a 23-a, constănțencele întâlnesc pe HCM Buzău (11, 13 p), o echipă amenințată cu retrogradarea. „Deși, la prima vedere, s-ar putea spune că va fi un meci ușor, nu cred că va fi așa. Buzăul nu stă prea bine în clasament, are nevoie de puncte ca de aer, iar jucătoa-rele noastre pe care le-am împrumutat acolo vor evolua cu un plus de ambiție, pentru a ne demonstra că merită să revină la Constanța. În ceea ce ne privește, mă bucură creșterea de formă a echipei, jucătoarele răspund bine la comenzile antrenorului Ion Crăciun, unul exigent, sever și bine pregătit. Jocul de la Roman, câștigat cu 25-24, a fost unul încântător, în special pe faza de apărare. Pentru finalul de campionat, ne-am propus să câștigăm toate meciurile, ceea ce ne-ar permite să ne clasăm pe locul trei sau patru. Sper, însă, ca și contracandidatele să fie corecte, totul să se decidă numai pe teren”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Tomis, Gheorghe Slabu. Pentru duelul cu HCM Buzău, Crăciun nu are probleme deosebite de lot, singurele jucătoare incerte fiind Mihaela Pârâianu și Mihaela Seifer. Arbitrează brigada prahoveană Teglaș / Vasilescu. Celelalte partide ale rundei: HCM Roman - Cetate Deva, HC Oțelul Galați - Rulmentul Brașov, Universitatea Reșița - HC Dunărea Brăila, HCM Baia Mare - Știința Bacău, Rapid București - Universitatea Cluj (ora 12.00, în direct la Digi Sport), HC Zalău - Oltchim Râmnicu Vâlcea. Clasamentul la zi: 1. Oltchim (44 puncte), 2. U Cluj (32 p), 3. HCM Baia Mare (29 p), 4. HCM Roman (28 p), 5. HC Zalău (28 p), 6. Dunărea Brăila (27 p), 7. CS Tomis (26 p). Se mărită Amelia Busuioceanu Handbalistele Tomisului vor să-i facă un frumos cadou colegei lor de echipă, Amelia Busuioceanu, care, duminică, trece printr-un moment deosebit: căsătoria. „Vrem să câștigăm pentru Amelia. Duminică, vom merge cu toții, jucătoare, conducători, la Galați, la nunta ei. Îi urăm să aibă parte numai de fericire și împliniri pe toate planurile”, a spus președintele Slabu.