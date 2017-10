Constanţa nu se consideră dinainte învinsă!

1

Ultimul cartus

Maine va fi ziua ultimului cartus... unul cu care boureanul si palamida vor sa impuste cerbul. Speri mata, da' speri degeaba ar spune hatru cunoscatorii sustinatori fideli ai acestei echipe frumoase incaputa pe mana unor lichele, nepricepute dar ingamfate. Specimenele "formeaza" si reformeaza an de an clubul rezulatul fiind mereu acelasi: locul patru. numai ca odata erau 12 echipe, apoi opt, apoi sase ( adevarate), iar acum... patru. Deci, fratilor: hai la marea formare si reformare de anul viitor!!! Cheltuiala, cheltuiala, da' bugetul sa fie tot atat de consistent. Chapeau bas por les joueurs et bonne fortune!