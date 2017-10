Constanţa nu l-a uitat pe Zoran Kurteş!

Turneu special de handbal masculin, în week-end, la Sala Sporturilor

Constanța nu l-a uitat pe Zoran Kurteș!

S-a scurs mai bine de un an de la decesul lui Zoran Kurteș, tehnician sârb care și-a pus amprenta asupra jocului și spiritului de luptă al HCM-ului. Lumea handbalului constănțean nu l-a uitat și organizează, la malul mării, un turneu în memoria sa. „Nici acum nu îmi vine să cred că Zoran Kurteș nu mai este printre noi. Așa cum am promis, organizăm acest turneu, unul de suflet, la care îi invităm să asiste pe toți cei care l-au iubit și respectat pe antrenorul sârb”, a declarat, ieri, în conferința de presă organizată pe terasa Hotelului Sport, directorul executiv al HCM Constanța, Nurhan Ali. La ediția inaugurală a Memorialului Zoran Kurteș, participă, alături de campioana HCM, două echipe din Serbia, Jugovic Kac și Vojvodina Novi Sad, ambele pregătite, în trecut, de regretatul antrenor. Cea de-a patra formație este Știința Bacău, care completează „careul”, după ce Pick Szeged (Ungaria), angrenată în alte acțiuni, a refuzat invitația grupării constănțene. Invitați de onoare sunt Dessa, Sașa și Vladimir Kurteș, soția, respectiv cei doi fii ai tehnicianului. De altfel, Sașa, care este la rându-i handbalist, va da lovitura de începere a fiecărei partide. „La ediția de anul acesta, una sentimentală, am invitat echipe din Serbia, unde Zoran a antrenat și chiar a jucat. Însă, turneul va deveni unul tradițional, iar valoarea sa va crește de la an la an, pentru că vom aduce formații puternice, care evoluează în Liga Campionilor”, a explicat Ali. Meciurile Memorialului Zoran Kurteș se vor disputa la Sala Sporturilor, după următorul program: vineri: Știința Bacău - Vojvodina Novi Sad (ora 17.00), HCM Constanța - Jugovic Kac (ora 19.00); sâmbătă: Vojvodina Novi Sad - Jugovic Kac (ora 17.00), HCM Constanța - Știința Bacău (ora 19.00); duminică: Știința Bacău - Jugovic Kac (ora 10.00), HCM Constanța - Vojvodina Novi Sad (ora 12.00). Accesul suporterilor la sală este gratuit. Jocurile vor fi arbitrate de brigăzile Ștark / Ștefan (București) și Moldoveanu / Georgescu (Constanța). La final, vor fi acordate premii speciale, pentru cel mai tehnic jucător, cel mai bun portar și golgeterul turneului, iar Dessa Kurteș va primi Premiul In Memoriam și o plachetă specială.