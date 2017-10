Constanţa, kilometrul zero

Selecționerul Radu Voina și-a început turul de cunoaștere al handbalului feminin din România

Constanța, kilometrul zero

Ştire online publicată Sâmbătă, 20 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, Radu Voina, a declarat că a ales să își înceapă turul de cunoaștere a fenomenului handbalistic din țară cu echipa CS Tomis Constanța, unde a stat de vorbă cu antrenorii și conducătorii clubului, dar și cu jucătoarele. „Mi-am propus să fac un tur de forță, pentru cunoașterea handbalului feminin din România. Nu a fost nimic anticipat. Mulți mi-au spus să încep cu Oltchim, dar eu m-am gândit la Constanța, pentru că am vrut să stau de vorbă cu antrenorii și conducătorii cluburilor. Voi continua să fac asta și să am discuții cu mai mulți conducători de club”, a explicat Radu Voina. Selecționerul a vorbit și despre trecerea sa de la handbalul masculin la cel feminin, dar și despre reacțiile de după numirea sa în funcție: „Handbalul este același, diferența este doar la genul practicat. Sigur, e o provocare și pentru mine. Cred profund că fetelor care nu au realizat performanțele pe care toată lumea le aștepta trebuie să li se redea încrederea în ele și că sunt capabile să obțină o performanță pe măsura valorii lor”. Radu Voina a explicat că participarea la Campionatele Europene din luna decembrie „este importantă pentru această generație, nu pentru federație sau pentru mine”. Antrenorul consideră că toată pregătirea pentru competiție o au „în mână” echipele de club. „Este unul dintre subiectele pe care le voi discuta cu oamenii cu care mă voi întâlni. De aceea am și venit, să colaborăm și va trebui să mergem acolo pe un nucleu cât de cât apropiat de cel folosit până acum, la care cred că, în funcție de starea de sănătate sau personală, va trebui adăugat una-două jucătoare”, a menționat Voina. Tehnicianul a precizat că nu își propune, personal, să câștige o medalie la CE, dar și-ar dori foarte mult ca handbalistele să realizeze o performanță pe măsura valorii lor. „În cazul în care - Doamne ferește! - nu se realizează această performanță, s-ar putea să se pună în sertar doar o generație de excepție. Poate după aceste Europene, unele dintre ele vor spune stop activității și e frumos ca acest moment să fie pe ușa din față”, a spus Voina.