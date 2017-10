Constanţa-i fruntea! Podium de… bob la Naţionalele de atletism

Constanța-i fruntea! Podium de… bob la Naționalele de atletism

În week-end-ul trecut, atleții constănțeni s-au prezentat la linia de start a Campionatului Național de seniori și tineret, organizat la Pitești. La ediția din acest an, au concurat 336 de atleți - 209 la masculin și 127 la feminin, din 97 de cluburi.Încă din prima zi, delegația de la malul mării și-a arătat supremația. Surpriza a venit la proba de ștafetă 4x100 m feminin, unde CS Farul a cucerit aurul. Echipa formată din Andreea Grecu (tânăra campioană la bob), Andreea Ogrăzeanu, Andreea Timofei și Nicoleta Pușcuță a devansat formația gazdă - CSU Pitești, din cadrul căreia a făcut parte și constănțeanca Andreea Lefcenco.„A fost greu să convingem sportivele că atletismul este un sport de echipă. Două sportive au fost solicitate să participe și din diferite motive au renunțat în ultimul moment și am fost nevoiți să formăm o echipă cât mai repede. Efortul nostru a dat roade. Cătălin Ganera este un expert în proba de ștafetă și ne-a ajutat mult. Totul s-a petrecut în două zile. Grecu, Ogrăzeanu, Timofei și Pușcuță au dat dovadă de profesionalism, unitate și de sârguință și astfel am reușit să cucerim aurul. De asemenea, Sport Forum a oferit o recompensă acestor sportive atât de bine determinate. Sper să fie un stimul de a continua munca în echipă”, a decla-rat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Paul Neagu, cel care se află și la cârma lotului național feminin de bob al României.Atât Andreea Grecu, cât și Andreea Ogrăzeanu au dat dovadă de spirit de sacrificiu. În prima zi de competiție, cele două au alergat la probele de 100 de m, după care au concurat și la ștafetă, cu riscul de a sacrifica șansele de obținere a titlului la proba de 200 m de a doua zi.Andreea Grecu a obținut argintul la 200 m tineret, dar s-a clasat pe locul patru la seniori, în spatele colegei sale Ogrăzeanu, care și-a adjudecat bronzul.„Andreea Grecu și-a îmbunătățit în trei săptămâni de cinci ori recordul personal. Datorită performanțelor obținute în cadrul campionatului, ea va face parte din delegația României la Balcaniada de seniori care se va desfășura tot la Pitești, în week-end-ul ce vine. Sperăm ca din echipa de ștafetă de 4x100 m a României să se regăsească și cele două constănțence, campioane la proba de 100 m, Grecu și Ogrăzeanu”, a continuat profesorul Neagu.Între două competiții de atletism, Andreea Grecu continuă și pregătirea la bob. Sportiva a rămas la Pitești, alături de coechipiera sa Maria Constantin (pilot), pentru a se antrena. Echipa de bob a României este în căutare de alte două atlete, pentru a forma o echipă feminină de patru.v v vDelegația de la malul mării a cucerit în total 25 de medalii, dintre care șapte de aur, opt de argint și 10 de bronz.„Este un bilanț extraordinar pentru CS Farul, club care are ceva de spus în atletismul românesc și sperăm să rămână la aceeași valoare”, a menționat Paul Neagu.La rândul său, directorul executiv al CS Farul, Ilie Floroiu, a ținut să felicite sportivii: „Este un rezultat foarte bun. Unele dintre performanțe au fost neprevăzute. Felicităm sportivii care și-au adus contribuția la îmbogățirea palmaresului”.Sportivii constănțeni care au participat la Naționale sunt pregătiți de următorii antrenori: Cătălin Ganera, Paul Neagu, Alin Larion, Cecilia Gevat, Niculina Chiricuță, Daniel Cojocaru, Carmen Botea, Bogdan Tudor, Vali Ionescu, Dan Vlădescu, Constantin Mușat.Iată rezultatele constănțenilor:Seniori: aur: Cristina Bujin (triplusalt), Andreea Ogrăzeanu (100 m), ștafetă feminin 4x100 m; argint: Andreea Grecu (100 m), Cristian Radu (400 m); bronz: Carmen Toma (triplusalt), Adrian Dăianu (triplusalt), Maria Ilie (ciocan), Andreea Ogrăzeanu (200 m), Savinela Ciulei (suliță).Tineret: aur: Cristian Boboc (triplusalt), Andreea Grecu (100 m), Savinela Ciulei (suliță), Cristian Radu (400 m); argint: Andreea Lefcenco (triplusalt), David Spiridon (triplusalt), Andreea Timofei (400 m și 400 m garduri), Cristian Nedelcu (400 m garduri), Andreea Grecu (200 m); bronz: Cristian Constantin (triplusalt), Maria Ilie (ciocan), Andreea Grecu (lungime), Andreea Lefcenco (lungime).