Constanţa găzduieşte a treia etapă a turneelor de mini rugby

Constanța găzduiește a treia etapă a turneelor de mini rugby

Începând de mâine și până sâmbătă, pe stadionul „Mihail Naca” se va da startul penultimei etape din cadrul turneelor naționale de mini rugby, adresate copiilor U10, U12 și U14. Pentru titluri și pentru podium, pe teren vor intra doisprezece echipe, peste 300 de copii cu vârste cuprinse între 9-14 ani. Cei care și-au anunțat participarea sunt: Asociația Sportivă „Victoria” Cumpăna, C.S.S. Bârlad, C.S.O. Ovidiu, C.S. Mihail Ko-gălniceanu, Barbarians, A.S. Perla Murfatlar, A.C.S. Șoimii București, C.S. Rugby Săcele, Rugby Club Antonio jr. București, A.S. Rugby Club Marina Mangalia, A.S. Valahii Tărtășești și C.S.R.T.M. Callatis Mangalia. Ședința tehnică va avea loc vineri, ora 19.00, iar sâmbătă, toată ziua, se vor disputa partidele. Etapa finală a turneelor va avea loc pe 5-7 septembrie, la București.